تحديث واتساب الجديد يشعل الجدل.. حركة بسيطة تزعج المستخدمين

أجرى تطبيق واتساب WhatsApp، تحديثا جديدا على إصدار iOS أدى إلى تغيير طريقة ظهور الرسائل المرسلة داخل المحادثات، حيث أصبحت فقاعات الرسائل تدخل من الجهة اليمنى للشاشة مع حركة انسيابية جديدة، بدلا من ظهورها مباشرة كما كان في السابق.

ولم تعلن الشركة رسميا عن التغيير، لكنه بدأ بالظهور تدريجيا لدى المستخدمين خلال الفترة الأخيرة، ما جعله يحظى باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

ويمكن للمستخدمين الذين لا يفضلون الحركة الجديدة العودة إلى الشكل السابق عبر تعديل الإعدادات باتباع الخطوات التالية:

1. فتح تطبيق واتساب.

2. اضغط على الإعدادات Settings، أسفل الشاشة.

3. اختيار المظهر Appearance.

4. الدخول إلى الحركات Animations.

5. تعطيل خيار Messages.

تحديث جديد في واتساب يغير حركة الرسائل.

ميزة أسماء المستخدمين في واتساب تثير القلق عالميا

ويأتي هذا التحديث بعد فترة قصيرة من إعلان واتساب عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التواصل عبر أسماء المستخدمين Usernames، بدلا من الاعتماد على رقم الهاتف فقط.

ومن المتوقع طرح الميزة عالميا خلال الأشهر المقبلة، حيث تهدف إلى تعزيز الخصوصية من خلال السماح للمستخدمين بالتواصل دون الحاجة إلى مشاركة أرقام هواتفهم مع الآخرين.

وبدأت الشركة بالفعل في توفير إمكانية حجز أسماء المستخدمين لبعض الحسابات في المملكة المتحدة ضمن طرح تدريجي للميزة.

وقالت أليس نيوتن ريكس، نائبة رئيس المنتجات في واتساب، إن أسماء المستخدمين صممت كميزة أساسية للخصوصية، موضحة أن المستخدمين سيحتاجون إلى معرفة اسم المستخدم بشكل دقيق للتواصل مع شخص للمرة الأولى.

ومع امتلاك واتساب لأكثر من 3 مليارات حساب حول العالم، من المتوقع أن تشهد الأسماء المميزة إقبالا كبيرا مع بدء انتشار الميزة على نطاق أوسع.