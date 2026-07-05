ميزة شبيهة بماسنجر.. واتساب يختبر مؤشر “متصل الآن” على iOS

بدأت شركة واتساب WhatsApp، اختبار ميزة جديدة تعرض مؤشرا مرئيا على شكل نقطة خضراء للدلالة على أن جهة الاتصال متصلة بالإنترنت، وذلك بعد أن تم رصدها في البداية على نظام أندرويد، لتصل الآن إلى بعض مستخدمي النسخة التجريبية على نظام iOS أيضا.

ووفقا لما ذكره موقع WABetaInfo المتخصص في تتبع تحديثات واتساب، فقد ظهرت الميزة في الإصدار التجريبي رقم 26.26.10.72 من تطبيق واتساب على أجهزة آيفون.

واتساب يختبر مؤشر الاتصال عبر الإنترنت على iOS

تظهر الميزة الجديدة دائرة خضراء صغيرة في أسفل يمين صورة جهة الاتصال داخل شاشة “معلومات جهة الاتصال”، وذلك فقط عندما يكون المستخدم متصلا بالإنترنت، على أن تختفي هذه الإشارة بشكل فوري عند خروجه من حالة الاتصال.

وتقتصر إتاحة المؤشر حاليا على شاشة “معلومات جهة الاتصال” عند فتح ملف أي مستخدم، في حين يرى مراقبون أن توسيع نطاق ظهوره ليشمل قائمة المحادثات كان سيجعل الميزة أكثر فائدة ووضوحا.

واتساب يختبر مؤشر الاتصال عبر الإنترنت على iOS

كما تعتمد الميزة الجديدة على إعدادات الخصوصية نفسها الخاصة بحالة “آخر ظهور” و”متصل الآن”، ما يعني أن المستخدمين الذين يخفون حالة الاتصال لديهم لن يظهر لهم المؤشر الجديد.

ولا تزال الميزة في مرحلة الاختبار ومحصورة بعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية على أنظمة أندرويد وiOS، دون إعلان رسمي حتى الآن عن موعد طرحها بشكل عام.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه مشابه لدى تطبيقات المراسلة الأخرى التابعة لشركة “ميتا”، وعلى رأسها تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، الذي يوفر بالفعل مؤشرا واضحا يظهر ما إذا كان المستخدم نشطا عبر نقطة خضراء بجانب الصورة الشخصية أو داخل قائمة المحادثات، وهو ما يعكس تقاربا متزايدا في تصميم مؤشرات الحالة بين تطبيقات الشركة.