الكويت تفتح باب التطوع العسكري للنساء

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الأحد عن فتح باب التطوع للمواطنات الحاصلات على مؤهلات علمية.



وقالت الرئاسة في بيان صحفي إن الفئة المستهدفة تشمل حملة الشهادات الجامعية، والدبلوم، والثانوية العامة وما يعادلها، وكذلك شهادة الحادي عشر وما دونها.

وأوضحت أن عملية التسجيل ستبدأ اعتبارا من صباح غد الاثنين، وتستمر حتى يوم 13 يوليو الجاري، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع المخصص لفرع تجنيد المتطوعين.

و ذلك لحرص القيادة العامة للجيش على إشراك المرأة الكويتية في مختلف مجالات الخدمة العسكرية، وتعزيز دورها الوطني في الدفاع عن الوطن.