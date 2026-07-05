السيسي يرسم خارطة طريق للإعلام المصري.. أبرز التحديات يكشفها خبراء الإعلام

يشهد ملف الإعلام المصري اهتماما متزايدا من القيادة السياسية، في ظل إدراك متنامي لأهمية دوره في تشكيل الوعي العام ومواكبة التحديات الداخلية والخارجية.

وفي هذا الإطار، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ خطوات عملية تستهدف تعزيز الحوار الإعلامي الموضوعي، وإرساء آلية مؤسسية لمراجعة أداء الإعلام المصري بشكل دوري، بما يدعم تطوير المنظومة الإعلامية ويعزز رسالتها الوطنية والمهنية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية "الأوكتاجون"، أنه أصدر توجيهات محددة للحكومة تتعلق بعدد من الملفات، جاء في مقدمتها فتح المجال أمام حوار إعلامي موضوعي يقوم على إتاحة الرأي والرأي الآخر، بما يسهم في إثراء النقاش العام، وترسيخ الوعي المجتمعي في إطار من التفاهم والحوار البناء.

وقال الرئيس السيسي: "أؤكد أنني وجهت الحكومة بتوجيهات محددة في عدد من الأمور أشير إليها، أولا، فتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي تشمل الرأي والرأي الآخر لإثراء النقاش وبناء الوعي في إطار من النقاش والتفاهم".

وفي خطوة تستهدف إرساء آلية مستدامة لتطوير الإعلام المصري، وجه الرئيس وزير الدولة للإعلام بالتنسيق مع الجهات والهيئات الإعلامية والصحفية المختصة لعقد اجتماع سنوي ينظم في الثالث من ديسمبر من كل عام، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لمراجعة أوضاع الإعلام المصري، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة لتعزيز دوره.

وأوضح الرئيس أن الاجتماع السنوي سيكون منصة للحوار بين مختلف الأطراف المعنية بالعمل الإعلامي، بهدف الخروج بتوصيات عملية وقابلة للتنفيذ تسهم في تطوير الأداء الإعلامي بصورة مستمرة، بما يواكب المتغيرات المتسارعة على المستويين المحلي والدولي، ويرفع من كفاءة المؤسسات الإعلامية والصحفية.

وتعكس هذه التوجيهات توجها نحو تعزيز العمل المؤسسي في إدارة ملف الإعلام، من خلال مراجعة دورية للأداء، والاستفادة من الخبرات والرؤى المختلفة، بما يضمن تطوير المحتوى الإعلامي، وترسيخ قيم المهنية والتعددية، وتعزيز قدرة وسائل الإعلام على أداء دورها في دعم الوعي المجتمعي.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية المصرية "الأوكتاجون" يمثل حدثا وطنيا يدعو للفخر، ويعكس حجم ما وصلت إليه الدولة المصرية من تطور في قدراتها ومؤسساتها، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد مسيرة الجمهورية الجديدة التي تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ الاستقرار وتعزيز قوة الدولة.

وأضاف نقيب الإعلاميين- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حملت رسائل واضحة ومحددة في ملفات الإعلام والسياسة والاقتصاد، وجاءت توجيهاته بمثابة خارطة طريق للمرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتطوير المنظومة الإعلامية، مشيرا إلى أن الدعوة لفتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي الذي يتيح عرض الرأي والرأي الآخر من شأنها الإسهام في بناء الوعي الوطني، وتعزيز ثقافة التفاهم والحوار المسؤول.

وأشار، إلى أن توجيه الرئيس لوزير الدولة للإعلام بالتنسيق مع الجهات والهيئات الإعلامية والصحفية لعقد اجتماع سنوي في الثالث من ديسمبر تحت رعاية رئيس الجمهورية، يعكس اهتمام القيادة السياسية بإرساء آلية مؤسسية لتقييم أداء الإعلام المصري بشكل دوري.

وأردف: "ومراجعة ما قدمته المؤسسات الإعلامية والصحفية، والوقوف على مدى مواكبتها لخطط التطوير، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه القطاع ووضع حلول عملية للتعامل معها".

وأكد أن هذا الاجتماع السنوي سيكون بمثابة منصة لتقييم الأداء وتبادل الرؤى والخبرات، بما يسهم في الارتقاء بالإعلام المصري وتعزيز دوره في خدمة قضايا الوطن، مشددا على أن اهتمام الرئيس بهذا الملف يعكس إيمانا راسخا بأهمية الإعلام باعتباره شريكا رئيسيا في بناء الوعي، وتقديم المعلومة الصحيحة للمواطن، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

واختتم نقيب الإعلاميين تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من جميع العاملين في المجال الإعلامي الالتزام بأعلى معايير المهنية والمصداقية، والعمل بروح المسؤولية الوطنية، بما يسهم في دعم مسيرة الدولة المصرية وتحقيق نهضتها في مختلف المجالات.

ومن جانبها، قالت الأستاذة الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس ورئيس المنظمة العربية للحوار، إن تمثل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد اجتماع سنوي لمراجعة الإعلام خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لضبط المشهد الإعلامي وسعدنا بتوجيه السيد الرئيس الحكومة إلى عدد من الموضوعات.

وأضافت يوسف- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من بين هذه الموضوعات فتح حوار إعلامي موضوعي يشمل النقاش وبناء الوعي، في إطار من الاحترام والتفاهم. حيث تستهدف توحيد الرؤى الوطنية، والتصدي لحروب الشائعات، وتعزيز لغة الحوار.

وأشارت يوسف: "كما تهدف إلى بناء وعي مجتمعي حقيقي يدعم مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة المصرية".

وتابعت: "ومن اهم المكاسب التي تنتج من مراجعة الإعلام ؛

• التطوير المستمر: يضمن التقييم الدوري رصد نقاط القوة والضعف ومعالجة التحديات في بيئة الإعلام المتسارعة.

• إرساء ثقافة الحوار: فتح الباب أمام النقاش البنّاء وقبول الرأي والرأي الآخر لضمان تفاعل إيجابي مع قضايا الوطن والمواطن.

• التصدي للمعلومات المضللة: دعم دور الإعلام الوطني في مواجهة حروب الوعي والشائعات بشفافية وسرعة".

وأردفت: "واقترح ان تكون أبرز الملفات ذات الأولوية على أجندة الاجتماع

1. تطوير المحتوى وبناء الوعي: التركيز على تقديم إعلام هادف يجمع بين المصداقية والمهنية، ويعكس التحديات والإنجازات بموضوعية.

2. استراتيجية التعامل مع الإعلام الرقمي: ضرورة مواكبة تطورات "السوشيال ميديا" ووضع ضوابط مهنية تضمن حماية خصوصية الأفراد والأمن القومي.

3. التدريب والتأهيل: الاستثمار في الكوادر البشرية والإعلامية عبر برامج تدريبية متطورة تتماشى مع أدوات الإعلام الحديثة.".

واختتمت: "إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل: تفعيل دور المتحدثين الرسميين والجهات الحكومية لضمان التدفق السريع للمعلومات الموثوقة للمواطنين.

ونتوجه بالشكر للسيد الرئيس لاهتمامه بملف الإعلام بإعتبار الإعلام جزء من منظومة الأمن القومي المصري وحماية وطننا الغالي".

والجدير بالذكر، أن تؤسس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمرحلة جديدة في مسار تطوير الإعلام المصري، تقوم على الحوار والانفتاح والمراجعة المستمرة، بما يعزز مناخ النقاش المسؤول، ويواكب التحولات التي يشهدها القطاع الإعلامي.

كما تمثل فكرة الاجتماع السنوي تحت رعاية رئيس الجمهورية خطوة مؤسسية تستهدف تقييم الأداء بصورة منتظمة، وصياغة رؤى عملية تسهم في بناء إعلام أكثر قدرة على مواكبة التحديات، وترسيخ دوره في خدمة المجتمع والدولة.