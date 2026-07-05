إبراهيم حسن لـ أحمد موسى: بوجه تحية من خلالك للشعب الفلسطيني اللي بيشجع منتخب مصر

وجه الكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، التحية إلى الشعب الفلسطيني الذي يشجع منتخب مصر، وذلك من خلال الإعلامي أحمد موسى.

وأكد الكابتن إبراهيم حسن، أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يولي اهتمامًا كبيرًا بالتدريب على ركلات الترجيح، مشيرًا إلى أن المنتخب يتدرب عليها بشكل يومي منذ أكثر من عامين ونصف، ضمن البرنامج الفني المستمر للفريق.

التدريبات المكثفة على ركلات الجزاء

وقال إبراهيم حسن إن التدريبات المكثفة على ركلات الجزاء تأتي بهدف تجهيز اللاعبين لكل السيناريوهات المحتملة في المباريات، سواء في التصفيات الأفريقية أو تصفيات كأس العالم، موضحًا أن هذا العمل المتواصل ساهم في ظهور اللاعبين بصورة جيدة خلال المواجهات الحاسمة.

وعن الحالة البدنية للاعبين، أكد مدير المنتخب عدم وجود إصابات جديدة عقب المباراة الأخيرة، رغم حالة الإرهاق الشديدة الناتجة عن ضغط المباريات والسفر المتواصل، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني وضع برنامجًا استشفائيًا لجميع اللاعبين استعدادًا للمواجهة المقبلة.

وأضاف: «الفترة بين المباراتين لا تتجاوز 43 ساعة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا، لكننا سنعمل على تجهيز جميع اللاعبين بأفضل صورة ممكنة».

وتحدث إبراهيم حسن عن قائد المنتخب محمد صلاح، قائلًا: «صلاح يقدم نسخة مختلفة تمامًا مع المنتخب خلال الفترة الأخيرة، هو لاعب كبير ويملك تركيزًا عاليًا، وهناك تفاهم كبير بينه وبين حسام حسن، لأنه يعلم أن الجميع داخل المنتخب يريد له الأفضل ويسعى لتقديمه في أفضل حالاته».

واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جميع أفراد بعثة منتخب مصر، مؤكدًا أن النجاح الذي يحققه الفريق هو نتاج عمل جماعي من الجهازين الفني والطبي والإداري وجميع العاملين داخل المنتخب، رغم ضغوط السفر وتلاحق المباريات.