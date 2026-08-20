تعرف على سعر ومواصفات ‏V27‎‏ ‏iCAUR‏ في مصر ‏

طرح وكيل علامة iCAUR الصينية الجديدة في مصر، أولا سياراته محليا وهى iCAUR V27، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في سوق سيارات الطاقة الجديدة، وتقدم مفهوم مختلف للتنقل يجمع بين التكنولوجيا المتطورة، والتصميم الجريء، وتجربة القيادة الكهربائية الممتدة.

وتعد iCAUR العلامة المتخصصة في سيارات الطاقة الجديدة التابعة لمجموعة Chery، وقد انطلقت عالميا عام 2023 لتقديم رؤية مختلفة للسيارات الكهربائية، تقوم على دمج التصميم المميز بالتكنولوجيا الذكية، مع التركيز على أسلوب الحياة العصري وروح المغامرة والتعبير عن الذات، تحت فلسفة "Born to Play" التي تعكس الحرية، والإبداع، والانطلاق، وتشجع السائقين على خوض تجارب جديدة دون قيود.

ويشكل طراز V27 أول سيارات العلامة التي تصل إلى السوق المصري، ليقدم فئة جديدة من سيارات Range-Extended Electric Vehicle (REEV)، وهي تقنية تعتمد على المحركات الكهربائية لتوفير تجربة قيادة هادئة وسلسة بعزم فوري، بينما يعمل محرك بنزين مزود بشاحن توربيني سعة 1.5 لتر كمولد للطاقة عند انخفاض شحن البطارية، دون أن يتولى قيادة السيارة بشكل مباشر، بما يضمن استمرار القيادة الكهربائية مع التخلص من القلق المرتبط بمدى السير.

وتوفر هذه المنظومة مدى قيادة إجمالي حوالى 1000 كيلومتر وفق دورة NEDC عند اكتمال شحن البطارية وامتلاء خزان الوقود، لتمنح السائق مرونة كبيرة سواء في الاستخدام اليومي داخل المدن أو خلال الرحلات الطويلة، مع إمكانية شحن البطارية مثل أي سيارة كهربائية، أو إعادة تزويد السيارة بالوقود عند الحاجة، بما يجمع بين مزايا السيارات الكهربائية وسهولة استخدام السيارات التقليدية.

وتأتي iCAUR V27 بتصميم خارجي قوي يعكس شخصيتها المختلفة، حيث تعتمد على خطوط هندسية واضحة وهيكل صندوقي يمنحها حضوراً لافتاً على الطريق، إلى جانب إمكانيات واسعة للتخصيص تسمح لكل مالك بإضفاء طابعه الشخصي على السيارة، بما يتماشى مع فلسفة العلامة التي ترى السيارة امتداداً لأسلوب حياة مالكها.

كما تتميز السيارة بأبعاد كبيرة توفر رحابة استثنائية داخل المقصورة، إذ يبلغ طولها 5045 مم، وعرضها 1976 مم، وارتفاعها 1894 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2900 مم، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 715 لترًا، ما يجعلها مناسبة للاستخدام العائلي والرحلات الطويلة على حد سواء.

وتتوفر V27 بفئتين مختلفتين لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء؛ حيث تأتي فئة Play بنظام دفع خلفي، بينما تعتمد فئة Wild على نظام دفع رباعي ذكي i-AWD يعزز الأداء والثبات في مختلف ظروف القيادة، سواء على الطرق الممهدة أو أثناء الرحلات خارج المدن.

وعلى صعيد الأداء، توفر السيارة مستويات قوية من القوة والعزم، إذ تنتج فئة Play قوة تصل إلى 185 كيلوواط وعزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر، بينما ترتفع في فئة Wild إلى 335 كيلوواط مع عزم دوران يصل إلى 505 نيوتن متر، ما يمكنها من التسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة خلال 5.9 ثانية، مع توفير ثبات واستجابة عالية في مختلف ظروف القيادة.

وتعتمد السيارة على بطاريات متطورة بسعتي 20.47 كيلوواط/ساعة، و34.31 كيلوواط/ساعة بحسب الفئة، مع إمكانية الشحن السريع من 20% إلى 80% خلال نحو 30 دقيقة، بما يمنح المستخدم مرونة أكبر في الاستخدام اليومي ويقلل زمن التوقف لإعادة الشحن.

ولا تقتصر مزايا iCAUR V27 على منظومة الدفع، بل تمتد إلى باقة متكاملة من التقنيات الذكية التي ترتقي بتجربة القيادة، حيث تضم شاشة معلومات وترفيه قياس 15.4 بوصة، ولوحة عدادات رقمية بقياس 8.88 بوصة، مع دعم Apple CarPlay، وAndroid Auto هوائى الاتصال، ونظام أوامر صوتية، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وكاميرا تسجيل أمامية، إلى جانب مقاعد جلدية كهربائية مزودة بخاصية التهوية، وتكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

كما زودت السيارة بمجموعة متقدمة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق ADAS تشمل نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، والتحذير من الاصطدام الأمامي، والمحافظة على المسار، والتحذير عند مغادرة الحارة المرورية، ومراقبة النقاط العمياء، والتنبيه لحركة المرور الخلفية، ومثبت السرعة الذكي، والمساعدة في القيادة داخل الازدحام، ونظام الرؤية المحيطية 540 درجة، إضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات وعدد من الوسائد الهوائية لضمان أعلى مستويات الحماية.

أما الفئة الأعلى Wild فتضم مجموعة إضافية من التجهيزات، تشمل فتحة سقف بانورامية، وإضاءة داخلية محيطية، ونظام ذاكرة لمقعد السائق، ومرايا جانبية مدفأة، وخاصية الغلق الناعم لصندوق الأمتعة ، ونظام المساعدة الذاتية في الركن، إلى جانب نظام صوتي فاخر من Pioneer يضم 14 سماعة مع مضخم صوت Subwoofer، فضلاً عن ثمانية أوضاع مختلفة للقيادة تمنح السائق القدرة على تكييف أداء السيارة وفق طبيعة الطريق.

كما تأتي السيارة مزودة بعجلات رياضية قياس 19 بوصة في فئة Play، و21 بوصة في فئة Wild، مع مصابيح أمامية وخلفية بالكامل بتقنية LED، وزجاج عازل للصوت، وتجهيزات تعزز الراحة داخل المقصورة في مختلف ظروف الاستخدام.

وبهذه المناسبة، قال سعد حبيب، الرئيس التنفيذي للعمليات لقطاعات سيارات الملاكي بشركة جي بي أوتو: "يمثل إطلاق iCAUR في السوق المصرية خطوة جديدة ضمن استراتيجية جي بي أوتو لتقديم أحدث التقنيات العالمية لعملائنا، وتعزيز خياراتهم في قطاع سيارات الطاقة الجديدة، ومن خلال V27 نقدم مفهوماً مختلفاً يجمع بين متعة القيادة الكهربائية وحرية التنقل لمسافات طويلة، إلى جانب تصميم يعكس شخصية السائق ويواكب تطلعات جيل جديد يبحث عن التكنولوجيا والابتكار دون أي تنازلات".

ومن جانبه، قال كوزمو تشانج، مدير العلامة التجارية لمجموعة شيري – منطقة الشرق الأوسط ومصر: "يسعدنا إطلاق علامة iCAUR في مصر بالتعاون مع جي بي أوتو، أحد أبرز شركائنا في المنطقة، وتعكس V27 فلسفة العلامة في تطوير سيارات تتجاوز كونها وسيلة للتنقل لتصبح جزءاً من أسلوب حياة يعبر عن الحرية وروح الاستكشاف، مع تقديم أحدث تقنيات الطاقة الجديدة وتجربة قيادة تجمع بين الأداء والكفاءة والتكنولوجيا الذكية".