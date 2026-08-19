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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف مفاجآت 5.. آبل تستعد لقفزة جديدة في سماعاتها

AirPods
AirPods

كشفت إشارات جديدة داخل شيفرة برمجية لأجهزة آبل Apple، عن أن الشركة تعمل بالفعل على الجيل المقبل من سماعاتها اللاسلكية الاقتصادية، في خطوة تشير إلى قرب وصول خليفة AirPods 4.

وبحسب تقرير نشره موقع MacRumors، يتضمن تحديث macOS 26.7 Tahoe رمزين داخليين لجهازين يحملان الرقمين B868M وB868E. 

وتتطابق هذه الرموز بشكل لافت مع الرموز المستخدمة في سماعات AirPods 4، التي تحمل الرقمين B768M وB768E، والتي أطلقتها آبل في سبتمبر 2024.

ويعزز التشابه بين الرموز التكهنات بأن الجهازين الجديدين هما AirPods 5، إلى جانب نسخة أخرى من السماعات مزودة بميزة إلغاء الضوضاء النشط ANC.

شريحة H3 في AirPods 5؟


تشير التقارير المتداولة حتى الآن إلى أن AirPods 5 قد تكون مزودة بشريحة آبل الجديدة H3، وهو تحديث من المتوقع أن يوفر تحسينات في جودة الصوت وتقليل زمن الاستجابة مقارنة بشريحة H2 المستخدمة في AirPods 4 وسماعات Pro الحديثة.

وللمقارنة، توفر AirPods 4 ما يصل إلى 5 ساعات من الاستماع بشحنة واحدة، تنخفض إلى نحو 4 ساعات عند تشغيل إلغاء الضوضاء النشط، بينما يصل إجمالي وقت التشغيل مع علبة الشحن إلى نحو 30 ساعة.

AirPods 5

أما AirPods Pro 3، التي أطلقت العام الماضي، فما زالت تعتمد على شريحة H2، لكنها توفر ما يصل إلى 8 ساعات من التشغيل المتواصل مع تشغيل ANC بفضل البطاريات الأكبر داخل السماعات، ونحو 24 ساعة إجمالا مع علبة الشحن. 

كما تتميز بتصميم داخلي محكم، وإلغاء ضوضاء أقوى، ومزايا إضافية مثل قياس معدل ضربات القلب.

ولم يقتصر ما كشفه تحديث macOS الجديد على AirPods، إذ يتضمن أيضا إشارات إلى إصدار لم يعلن عنه بعد من Beats Solo Buds، ما يشير إلى استمرار آبل في تطوير منتجات صوتية جديدة تحت علامة Beats.

وتظهر مثل هذه الإشارات البرمجية داخل أنظمة آبل بشكل متكرر قبل إطلاق المنتجات رسميا، وقد تكشف عن أجهزة جديدة قبل الإعلان عنها بفترة طويلة.

هل تصل AirPods 5 هذا العام؟

في الوقت الحالي، تبدو الرموز B868M وB868E أقوى مؤشر حتى الآن على أن تطوير الجيل الجديد من سماعات AirPods الأساسية يمضي قدما.

ومع اقتراب موسم إطلاق منتجات آبل المعتاد في الخريف، قد تظهر خلال الفترة المقبلة معلومات إضافية حول AirPods 5 عبر اكتشافات برمجية جديدة أو تسريبات من سلسلة التوريد، قبل أن تحسم آبل الأمر بإعلان رسمي.

ويبقى موعد الإطلاق غير مؤكد حتى الآن، إذ تشير التوقعات إلى إمكانية وصول السماعات في وقت لاحق من هذا العام أو خلال 2027.

AirPods 5 آبل منتجات آبل

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