شيخ الأزهر: الإعلام الهادف شريك أساسي في بناء وعي المجتمعات وتحصينها من الأفكار المغلوطة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وفي بداية اللقاء، هنأ شيخ الأزهر، الدكتور عمرو الليثي بتجديد الثقة وتوليه مهام عمله في الفترة الجديدة، مؤكدا أن الإعلام الهادف يمثل شريكًا أساسيًّا في بناء وعي المجتمعات وتحصينها من الأفكار المغلوطة.

الإعلام بين المهنية والمسئولية

وشدد على أهمية أن يجمع الإعلام بين المهنية والمسؤولية، وأن يسهم في تقديم خطاب يعلي من قيم الحوار والاحترام وقبول التنوع ويراعي القيم الأخلاقية والدينية وطبيعة المجتمعات، ويخاطب الناس بلغة قريبة من واقعهم واحتياجاتهم.

من جانبه، أعرب رئيس اتحاد إذاعات الدول الإسلامية، عن سعادته بزيارة فضيلة الإمام الأكبر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهود ملموسة لنشر الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي الحنيف، وامتنانه لجهود الأزهر الشريف في نشر قيم الاعتدال والتسامح وترسيخ خطاب ديني مستنير، مؤكدًا حرص اتحاد إذاعات الدول العربية والإسلامية على دعم التعاون مع الأزهر والاستفادة من رسالته العلمية والفكرية في مختلف المجالات.