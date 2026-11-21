تعرض الفنان ياسر جلال للإصابة بتمزق في عضلة السمانة، أثناء تصوير مشاهد مسلسله الجديد «القناع»، ما استدعى خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة تتراوح بين 10 و15 يوماً.

وكشف الدكتور صلاح عاشور استشارى اصابات الملاعب والعلاج الطبيعى للمنتخبات الوطنية لكرة القدم وعضو اللجنة الطبية للاتحاد المصرى لكره القدم، تفاصيل الإصابة، موضحاً أن ياسر جلال تعرض لإصابة على مستوى عضلة السمانة، مع وجود تمزق في العضلة، وهو ما يتطلب الخضوع لجلسات علاج طبيعي وتأهيل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف صلاح عاشور أن البرنامج العلاجي يتضمن جلسات الثلج وجلسات الكهرباء، إلى جانب التأهيل المناسب لحالة الإصابة، مشيراً إلى أن فترة العلاج المتوقعة تتراوح بين 10 و15 يوماً، وفقاً لاستجابة العضلة للبرنامج العلاجي.

مسلسل القناع

يشارك فى مسلسل القناع كل من النجم ياسر جلال وبسمة، وخالد سليم، وميرهان حسين، وهيدي كرم، ودعاء حكم، توانا الجوهرى إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد السوري، وإخراج هشام الرشيدي.