رفع تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" الحد الأقصى لعدد المشاركين في المجموعة الواحدة ليصل إلى 1500 عضو، بدلاً من الحد السابق البالغ 1024 عضواً، في خطوة تستهدف توسيع قدرات التواصل الجماعي على المنصة.

تفاصيل التحديث الجديد لسعة مجموعات واتساب

أوضحت تقارير تقنية نقلاً عن موقع "WABetaInfo" المتخصص في رصد تحديثات واتساب، أن الزيادة الجديدة تتيح لمسؤولي المجموعات إضافة ما يصل إلى 476 عضواً جديداً إلى مجموعاتهم القائمة.

ويجري تحديث المجموعات الحالية تلقائياً لدعم السعة الجديدة دون حاجة المشرفين إلى اتخاذ أي إجراء يدوي، حيث ترتفع سعة الاستيعاب مباشرة بمجرد وصول التحديث إلى حساباتهم.

يأتي هذا التطور استكمالاً لسلسلة زيادات سابقة نفذها التطبيق، إذ رفع الحد الأقصى من 100 إلى 256 مشاركاً عام 2016، ثم إلى 512 مشاركاً، قبل أن يوصله إلى 1024 مشاركاً في عام 2022.

موعد الطرح على أندرويد وiOS ومزايا إدارة المجموعات

وأشار التقرير إلى أن الميزة الجديدة ستُطرح لمستخدمي نظامي "Android" و"iOS" بشكل تدريجي، مما يعني أن وصول الحد الأقصى الجديد قد يستغرق بعض الوقت ليشمل كافة الحسابات.

وتتزامن هذه الخطوة مع إعلان التطبيق الشهر الماضي عن أربع مزايا لتسهيل إدارة المحادثات الجماعية، تضمنت تثبيت الرسائل لأجل غير مسمى، ومشاركة تحديثات الحالة داخل المجموعات، وتصفية المحادثات حسب الإشارات والردود، ومشاركة سجل الرسائل الأخيرة مع الأعضاء الجدد فور انضمامهم.