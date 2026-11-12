وداعا للتصميم التقليدي.. واتساب بمظهر جديد كليا| إليك التفاصيل كامبة

يُقدّم واتساب شريط تنقل سفلي جديد لتطبيقه على نظام أندرويد . يمنح التصميم الجديد التطبيق مظهرًا عصريًا ويُحسّن استغلال مساحة الشاشة. تُطرح هذه الميزة حاليًا لبعض مُختبِري النسخة التجريبية من واتساب لنظام أندرويد، الإصدار 2.26.45.5، والمتوفر على متجر جوجل بلاي.

تصميم عائم

يتميز شريط التنقل الجديد بتصميم عائم ذي زوايا دائرية، على عكس الشريط القديم، فهو لا يلامس حواف الشاشة. كما أزال واتساب التسميات النصية، ويعرض فقط أيقونات للمحادثات والتحديثات وجهات الاتصال والمكالمات. وقد يلاحظ بعض المستخدمين وجود تبويب خامس باسم "أنت".

يتمثل التغيير الأبرز في كيفية استجابة شريط التنقل عند التمرير. فعندما يمرر المستخدمون لأسفل في قائمة المحادثات، يصغر شريط التنقل تدريجيًا ويتحول إلى شكل بيضاوي عائم صغير. وهذا يوفر للمستخدمين مساحة أكبر على الشاشة أثناء تصفح محادثاتهم. وعندما يعودون إلى التمرير لأعلى، يعود الشريط إلى حجمه الطبيعي.

شريط التنقل الجديد في واتساب

أضاف تطبيق واتساب أيضاً تأثير ضبابي أسفل شريط التنقل، مما يجعل الشريط يندمج بسلاسة مع المحتوى الموجود خلفه، ويمنح التطبيق مظهراً أكثر أناقة.

ومن التغييرات الأخرى لون علامة التبويب المحددة، حيث أصبح الآن يتبع لون سمة التطبيق. اللون الأخضر هو الخيار الافتراضي، بينما يمكن لمشتركي واتساب بلس اختيار لون مميز مختلف.

تُطلق واتساب حاليًا شريط التنقل الجديد لمجموعة مختارة من مُختبِري النسخة التجريبية على نظام أندرويد. لن يحصل عليه الجميع فورًا، ومن المتوقع أن تُتيحه الشركة لمزيد من المستخدمين خلال الأسابيع القادمة. مع ذلك، لم يُحدد بعد موعد رسمي لإطلاقه لجميع مستخدمي أندرويد.