هيئة البترول توقع اتفاق تعاون لحفر 50 بئرا

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الشركة العامة للبترول، توقيع اتفاق تعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة هاليبرتون العالمية، لإجراء الدراسات اللازمة للإعداد لبرنامج يستهدف حفر 50 بئراً بترولية بمناطق الشركة العامة للبترول، على مدار 18 شهراً، باستخدام أحدث تكنولوجيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي متعدد المراحل، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد البترولية والغازية وفتح آفاق جديدة لزيادة الإنتاج المحلي.



ويأتي الاتفاق في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة هذا العام للتوسع في تطبيق التكنولوجيات الحديثة وغير التقليدية في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يتيح الوصول إلى موارد بترولية وغازية جديدة، والإنتاج من طبقات وتكوينات جيولوجية لم يكن ممكناً استغلالها اقتصادياً باستخدام أساليب الحفر والإنتاج التقليدية، والاستفادة من الإمكانات الواعدة للمناطق الإنتاجية القائمة.

وأكد المهندس كريم بدوي، أن التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة يمثل أحد المحاور المهمة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروات الكامنة في باطن الأرض، وتطبيق حلول تكنولوجية تتيح الوصول إلى موارد جديدة وإضافتها الي القدرة الإنتاجية لمصر من البترول والغاز .

وأشاد الوزير بسرعة تحويل المباحثات التي أجراها مع رئيس شركة هاليبرتون العالمية ومسؤوليها، خلال مؤتمر أديبك بأبوظبي قبل أيام، إلى اتفاق عملي وخطوات تنفيذية، مؤكداً أن الاتفاق يمثل انطلاقة مهمة للتوسع في تطبيق تكنولوجيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي في مناطق عمل الشركة العامة للبترول، وبما يفتح المجال أمام تحقيق نتائج إنتاجية جديدة.

وأعرب الوزير عن ثقته في قدرات وخبرات العاملين بالشركة العامة للبترول، وما يمتلكونه من خبرات متراكمة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، مشيدا بنجاحهم المتواصل في تطبيق أحدث التكنولوجيات في الاستكشاف والإنتاج.

ووجه الوزير تحية تقدير لجميع العاملين بالشركة، في مواقع العمل والإنتاج والحقول والمواقع الإدارية، مثمناً جهودهم ودورهم في تطوير الأداء وزيادة الإنتاج من حقول الشركة التي تعد من أهم القلاع البترولية الوطنية العريقة وشركة مملوكة بالكامل للدولة.

ويأتي الاتفاق استكمالاً للنجاح الذي حققته العامة للبترول مؤخراً في تطبيق تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي لأول مرة لإنتاج الغاز من طبقة أبو رواش F ببئر NES-8 بالصحراء الغربية، حيث اقترب معدل الإنتاج من 3 ملايين قدم مكعب غاز يومياً، من طبقة لم يكن ممكناً إنتاج الغاز منها من الأساس بالطرق التقليدية نظراً لانخفاض نفاذيتها. ويمثل هذا النجاح نموذجاً عملياً لإمكانات التكنولوجيا الحديثة في فتح آفاق إنتاجية جديدة من التكوينات الجيولوجية غير التقليدية.

ووقع الاتفاق المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، *والمهندس أحمد حلمي، نائب رئيس الشركة لمنطقة شمال أفريقيا* ، بمشاركة السيد جيف ميلر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون العالمية، عبر الفيديو كونفرانس.

وأعرب جيف ميلر عن سعادته بالتوصل إلى الاتفاق، مشيداً بجهود فرق العمل من الجانبين في ترجمة المباحثات إلى خطوات عملية، ومؤكداً حرصه على المشاركة في توقيع هذا الاتفاق الهام مع قطاع البترول المصري، والتزام هاليبرتون بتقديم خبراتها وتكنولوجياتها المتطورة لدعم تنفيذ البرنامج المستهدف.

حضر التوقيع المهندس إسحاق سعد، وكيل الوزارة للإنتاج، والمهندس محمد عبد المجيد، رئيس الشركة العامة للبترول، ومن جانب هاليبرتون المهندس رامي ياسين رئيس الشركة للنصف الشرقي من العالم وذلك عبر الفيديو كونفرانس،والمهندس زيد خضرة نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، *والمهندس عمرو عزام، مدير شركة هاليبرتون مصر* .