فرنسا.. قنبلة تثير الرعب في محطة كاليه-فريتون للقطارات

تلقت السلطات الفرنسية، الخميس 12 نوفمبر إنذار بوجود قنبلة في محطة كاليه-فريتون للقطارات، شمالي البلاد، داعية السكان والمسافرين إلى توخي الحذر.



وبحسب الإعلام الفرنسي ، فقد سجلت السلطات المحلية الإنذار في محطة كاليه-فريتون، فيما حذرت محافظة إقليم با دو كاليه من احتمال انعكاس الحادثة على حركة القطارات.

ولم تورد السلطات، حتى الآن، تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهديد أو الإجراءات الأمنية المتخذة في المحطة.

وجاء هذا الإنذار في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية موجة من التهديدات بوجود قنابل استهدفت منشآت ووسائل نقل، بينها رحلات جوية ومؤسسات إعلامية، ما أدى إلى عمليات إخلاء وتعطيل حركة بعض الرحلات.