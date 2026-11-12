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ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس بمنتصف التعاملات
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

الدولار
الدولار
آية الجارحي

ارتفعت اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12-11-2026، بمنتصف التعاملات في البنوك.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري خلال تعاملات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات.

وقدم بنك فيصل الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك  53.56 جنيه للشراء و53.66 جنيه للبيع.

 يليه بنك أبوظبي الأول والمصرف العربي الدولي وبنك البركة و بنك الشركة المصرفية العربية الدولية حيث سجل سعر الدولار في هذه البنوك 53.51 و53.55 جنيه للشراء، و53.61 و53.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 53.56 جنيه للشراء و53.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي الأول 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 

سعر الدولار في بنك البركة 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي 53.54 جنيه للشراء و53.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 53.54 جنيه للشراء و53.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 53.54 جنيه للشراء و53.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 53.52 جنيه للشراء و53.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.52 جنيه للشراء و53.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 53.52 جنيه للشراء و53.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 53.52 جنيه للشراء و53.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 53.51 جنيه للشراء و53.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 53.51 جنيه للشراء و53.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المصري الخليجي 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 53.48 جنيه للشراء و53.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  53.45 جنيه للشراء و53.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 53.45 جنيه للشراء و53.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 53.45 جنيه للشراء و53.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 53.40 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع.

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