نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين بمسابقة 4517 معلم وفتح باب التظلمات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة التعاقد مع عدد (4517) معلم مساعد (قرآن كريم) بالأزهر الشريف، للمراحل التعليمية (الابتدائي والإعدادي والثانوي)، وفقًا للمحافظات المعلن عنها.

بوابة الوظائف الحكومية

وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg، باستخدام الرقم القومي ورقم التقديم.

كما أعلن الجهاز عن فتح باب التظلمات على نتيجة الامتحان الإلكتروني اعتبارًا من الغد، ولمدة أسبوعين.

ويهيب الجهاز بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقة.