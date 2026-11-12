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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

في ختام موسمه الثالث.. «معهد الغمري الأزهري» يستضيف الجولة الأخيرة من مشروع «بستان الإبداع للطفل».. صور

في ختام موسمه الثالث.. "معهد الغمري الأزهري" يستضيف الجولة الأخيرة من مشروع "بستان الإبداع للطفل
في ختام موسمه الثالث.. "معهد الغمري الأزهري" يستضيف الجولة الأخيرة من مشروع "بستان الإبداع للطفل
إيمان طلعت

اختتم الموسم الثالث من مشروع «بستان الإبداع للطفل» بآخر جولاته، الذي ينفذه مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.

في إطار توجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، رئيس مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، بأهمية اكتشاف الموهوبين وتنمية قدراتهم، وتعزيز الوعي الثقافي والفني لدى طلاب المعاهد الأزهرية.

معهد الغمري الأزهري يستضيف الجولة الأخيرة من مشروع بستان الإبداع للطفل

ويأتي المشروع ضمن جهود الأزهر الشريف في رعاية المواهب الإبداعية وصقلها، وترسيخ الوعي الثقافي والوطني لدى طلابه، وربط النشء بتاريخ وطنهم وحضارتهم من خلال الفن والثقافة.

وجاءت الجولة الختامية بزيارة ثقافية وفنية إلى معهد الغمري الأزهري، شارك فيها 30 طالبًا وطالبة من المرحلة الابتدائية، في أجواء اتسمت بالحماس والتفاعل وحب المعرفة.

وتضمن برنامج الجولة ندوة تفاعلية بعنوان «عقيدة الانتصار»، تناولت تاريخ الانتصار في مصر عبر العصور، وأثره في الحفاظ على الهوية الوطنية، كما تضمنت حلقات نقاش مع الطلاب حول أبرز الشخصيات الوطنية، وبدايات العمارة الإسلامية في مصر، لإثراء الجانب الثقافي والمعرفي لديهم، وتعزيز ارتباطهم بتاريخ وطنهم، وإبراز ملامح هويتهم الحضارية.

كما تضمّنت الندوة عرض صور للجيش المصري على الجبهة، وصور من إفطار الجنود على الجبهة في شهر رمضان، في مشهد جسد عقيدة الجندي المصري الذي يجمع بين الشجاعة في الميدان والتمسك بدينه وقيمه، مما أثار إعجاب الطلاب واعتزازهم بتضحيات قواتنا المسلحة.

وقد أبدى الناقد الفنان محمد كمال، المشرف والمؤسس لمشروع «بستان الإبداع للطفل»، إعجابه بما لمسه من معرفة ومعلومات تاريخية لدى الطلاب، ومستوى الوعي الثقافي والتاريخي الذي ظهر به طلاب المرحلة الابتدائية، ومشيدًا بالدور المتميز الذي يقوم به معلمو التاريخ بالمعهد في غرس حب التاريخ والانتماء للوطن في نفوس الطلاب.

أعقب ذلك تنفيذ ورشة فنية لتصميم لوحات للرسم الحر ذي البعد الوطني، بإشراف متخصصين من قطاع الفنون التشكيلية، حيث ترجم الطلاب ما استوعبوه من معاني الانتصار والانتماء في لوحات فنية عبروا من خلالها عن رؤيتهم للوطن وتاريخه، واختُتمت الفعاليات بالتقاط صورة تذكارية جماعية.

وشهدت الجولة حضور الناقد الفنان محمد كمال، المشرف والمؤسس لمشروع «بستان الإبداع للطفل»، والدكتورة عائشة بدوي، مدير المشروع بالأزهر وعضو المكتب الفني لوكيل الأزهر الشريف، وأسامة عادل، المدير التنفيذي للمشروع بوزارة الثقافة، ومنى رمضان، المنسق العام للمشروع، ومروة محي، مدير متحف راتب صديق، وأماني الحناوي، مدير متحف محمد ناجي، وشيماء الصياد، من وزارة التربية والتعليم، وسيد الأسمر، رئيس قسم التوثيق الإلكتروني بقطاع الفنون التشكيلية، والفنان محمد عبد الهادي، مدير مجمع 15 مايو التابع لقطاع الفنون التشكيلية، وعدد من ممثلي الأزهر الشريف ووزارة الثقافة.

معهد الغمري الأزهري مشروع بستان الإبداع للطفل الأزهر

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