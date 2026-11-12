طفل في التاسعة بين المصابين.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بطما سوهاج

أُصيب 4 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في حادث انقلاب دراجة نارية بالقرب من وحدة مرور كوم العرب بمركز طما شمال محافظة سوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفى طما المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تنوعت إصاباتهم بين السحجات والكدمات المتفرقة بالجسم.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بجوار وحدة مرور كوم العرب بدائرة مركز طما، ووجود عدد من المصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص، هم أحمد ع. م، 28 عامًا، ومصطفى أ. م، 9 سنوات، وأحمد ع. ح، 22 عامًا، بإصابات عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة محمود م. م، 34 عامًا، بكدمة بالظهر، ليصل إجمالي المصابين إلى 4 أشخاص، من بينهم طفل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طما المركزي، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة لتحديد طبيعة إصاباتهم وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة، والاطمئنان على حالتهم.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات المتبعة.