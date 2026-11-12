بعد ضبط ترسانة أسلحة وحشيش.. حبس 3 متهمين بالمراغة في سوهاج

قررت النيابة العامة حبس 3 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهم وبحوزتهم 6 قطع سلاح ناري وطربتين من مخدر الحشيش، خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت مركز المراغة بمحافظة سوهاج، لملاحقة حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة والخارجين عن القانون.

ضبط 3 متهمين في حملة أمنية بالمراغة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنجاح حملة أمنية استهدفت ضبط العناصر الإجرامية وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة المراغة.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات مدير أمن سوهاج، بتكثيف التواجد الأمني وتوسيع نطاق الحملات لضبط الخارجين عن القانون، والتصدي لجميع صور الجريمة، خاصة حيازة الأسلحة النارية والاتجار في المواد المخدرة.

قاد الحملة المقدم أحمد إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة المراغة، بمشاركة النقيب مصطفى أبو دومة، حيث أسفرت الجهود الأمنية والتحريات عن تحديد وضبط 3 متهمين، وعُثر بحوزتهم على 6 قطع سلاح ناري وطربتين من مخدر الحشيش.

تم التحفظ على المضبوطات، واقتياد المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وعقب عرض المتهمين على جهات التحقيق، صدر قرار بحبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية لكشف جميع تفاصيل الواقعة.