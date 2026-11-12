فرنسا تتوعّد إيران لهذا السبب .. تفاصيل

أكد وزير الشئون الأوروبية الفرنسي بنجامين حداد أن باريس ستشدد العقوبات على إيران بعد الهجوم الإلكتروني على الثلاجات.

وفي وقت لاحق ، أعلنت فرنسا رسميًا أن إيران تقف وراء هجوم إلكتروني واسع النطاق، وقع في شهر أكتوبر، واستهدف أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى.

كما كشفت باريس عن نيتها فرض عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين عن هذه العملية.



وقد تسبب هذا الهجوم -الذي طال عدداً من المتاجر ضمن شبكة تضم 700 منفذ بيع في فرنسا- في خسائر كبيرة في المواد الغذائية،

كما أدى إلى نشوب حرائق في بعض المواقع.

ووصفت السلطات الفرنسية الحادث بأنه عملية تخريبية ضخمة وغير مسبوقة على الأراضي الوطنية.

وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (G7) في باريس، أكد جان نويل بارو أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الفرنسية مكنت من تحديد الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم.



وصرح الوزير قائلاً: "يمكننا التأكيد أن المسؤولية عن هذا الهجوم تقع على عاتق ’الحرس الثوري‘ للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لقد كان هجوماً يتسم بحجم وعدوانية غير مسبوقين".



كما أعلن الدبلوماسي الفرنسي عن اتخاذ إجراءات دبلوماسية فورية، موضحاً: "لقد استدعينا ممثلي السفارة الإيرانية في فرنسا للاحتجاج بشدة على هذا العمل الخطير للغاية.

وسنفرض عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي ضد جميع المسؤولين عن هذا الهجوم".