فايننشال تايمز: فرنسا تطلب توضيحًا من ألمانيا حول رغبتها بصواريخ بعيدة المدى ضد روسيا

أفادت “فايننشال تايمز” البريطانية، أن فرنسا تطالب ألمانيا بتوضيح كيفية اعتزامها استخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا في حال نشوب نزاع مسلح مع موسكو.



تجري فرنسا محادثات مع مسؤولين ألمان لمطالبة برلين بتوضيح عقيدتها العسكرية بخصوص استخدام الصواريخ بعيدة المدى ضد روسيا، بهدف مواءمة خطط "الضربات الدقيقة العميقة" مع الاستراتيجية النووية الفرنسية وتجنب التصعيد النووي غير المقصود.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية لتعزيز قدراتها الهجومية عبر تطوير صواريخ تتجاوز مداها 2000 كيلومتر وسط مخاوف باريس من تداعيات الردع المتقدم.



وتضغط فرنسا على ألمانيا لتوضيح عقيدتها العسكرية وقواعد اشتباكها بشأن كيفية استخدام الصواريخ بعيدة المدى ضد روسيا في حال اندلاع نزاع مسلح، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز.

مخاطر التصعيد النووي

يحذر المسؤولون الفرنسيون من أن توجيه ضربات بأسلحة تقليدية بعيدة المدى في العمق الروسي قد يدفع موسكو إلى إساءة تفسير الإشارة العسكرية والرد بهجوم نووي.

وترى باريس أن وضع عقيدة علنية وواضحة يقلل من احتمالات الانزلاق إلى مواجهة نووية.

المسؤولية السياسية والردع المتقدم.

يبدي المسؤولون في باريس قلقهم من أن مفهوم "الردع المتقدم" الذي طرحه الرئيس إيمانويل ماكرون لحماية الشركاء الأوروبيين عبر المظلة النووية الفرنسية، قد يضع فرنسا أمام مسؤولية سياسية وعسكرية مباشرة عن الضربات التي ينفذها الحلفاء الأوروبيون.



التركيز على الدور الألماني

تولي باريس اهتمامًا خاصًا لألمانيا نظرًا لميزانيتها الدفاعية الضخمة ودورها المحوري في قيادة جهود إعادة التسلح الأوروبية.

تشير المصادر المطلعة على المحادثات إلى أن أحد النتائج المحتملة لهذه المشاورات قد يتمثل في إصدار بيان مشترك بين فرنسا وألمانيا وبريطانيا لتحديد نهج موحد وضوابط واضحة لاستخدام هذه القدرات الصاروخية.