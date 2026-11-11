إحالة المتهم بالاعتداء على أفراد الأمن العام في عمّان إلى محكمة أمن الدولة بتهم إرهابية

أعلنت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، انتهاء التحقيقات في قضية الاعتداء على أفراد من قوات الأمن العام بمدينة عمّان في الخامس من نوفمبر الجاري، والذي أسفر عن استشهاد عريف وإصابة ضابط.

وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، إن التحقيقات شملت الاستماع إلى أقوال الشهود، وجمع الأدلة والبينات المتعلقة بموقع الحادث، إلى جانب استجواب المتهم بتنفيذ الاعتداء.

وأوضح أن النيابة العامة قررت توجيه تهمتين للمتهم، الأولى تنفيذ أعمال إرهابية باستخدام سلاح أفضت إلى وفاة شخص، والثانية تنفيذ أعمال إرهابية باستخدام سلاح، وفقا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

وقرر النائب العام إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة، لبدء إجراءات المحاكمة وفقا للقانون.