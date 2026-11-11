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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يكشف تفاصيل جديدة بشأن شركة الكرة.. لا بيع للأصول ولا اتفاق مع مستثمرين حتى الآن

حسين لبيب
حسين لبيب
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، تفاصيل الجلسة التي جمعت مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، مع عدد من نجوم الكرة السابقين، لمناقشة ملف تأسيس شركة الكرة، والرد على استفساراتهم بشأن نسب المشاركة وضمان حقوق النادي.

وقال ماهر غريب، خلال تصريحاته عبر قناة الشمس، إن الجلسة كانت مثمرة، وشهدت طرح العديد من الآراء والاستفسارات التي تعكس حرص الجميع على مصلحة نادي الزمالك، مؤكدًا أن جميع الحاضرين، سواء من مجلس الإدارة أو اللاعبين السابقين، يجمعهم حب النادي والرغبة في الحفاظ على حقوقه.

وأوضح أن حسين لبيب حرص في بداية الاجتماع على منح كل لاعب سابق فرصة لعرض وجهة نظره وطرح تساؤلاته، بحضور المهندس هشام نصر وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، الذين سجلوا الملاحظات وبدأوا في الرد عليها نقطة بنقطة.

وأكد مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك أن حسين لبيب شدد خلال الجلسة على عدم وجود أي نية لبيع النادي أو أي من أصوله وعقاراته، كما نفى الاتفاق مع أي مستثمر بعينه أو تحديد نسب نهائية للمشاركة في شركة الكرة حتى الآن.

وأضاف أن أي عضو بمجلس إدارة النادي لديه مستحقات مالية أو ديون لدى الزمالك، سيحصل عليها من النادي بشكل منفصل، ولن تدخل هذه المستحقات في شركة الكرة بأي صورة من الصور.

وأشار ماهر غريب إلى أن حسين لبيب كشف عن وجود تصور لتقديم عدد من المزايا لقدامى اللاعبين من خلال شركة الكرة، من بينها إنشاء صندوق للمعاشات وآخر للعلاج، إلى جانب توفير دورات تدريبية للاعبين السابقين وأبناء النادي الذين يعتزلون كرة القدم، لمساعدتهم على تطوير قدراتهم والاستفادة من خبراتهم.

وكشف مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك أنه تم الاتفاق على تفويض فاروق جعفر لاختيار 3 أو 4 من نجوم الكرة السابقين، بالتنسيق مع زملائهم، دون تدخل من مجلس الإدارة، لعقد جلسة مع حسين لبيب خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة أي استفسارات أو مقترحات جديدة بشأن شركة الكرة.

وتابع أن حسين لبيب أوضح للحاضرين أن الزمالك يرحب بالحصول على نسبة 51% من شركة الكرة حال توافر الفرصة، بما يضمن امتلاك النادي النسبة الحاكمة والأغلبية، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة مستعد للاستماع إلى أي مقترحات من المستثمرين أو رجال الأعمال الذين يمكنهم المشاركة في المشروع.

وشدد ماهر غريب على أن النادي لن يسمح لأي مستثمر، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا، بالحصول على حصة في رأس المال تتجاوز حصة الزمالك، موضحًا أن الحد الأدنى المعلن لحصة النادي يبلغ 40%، مع إمكانية زيادتها إلى 45% أو 50% أو 51% وفقًا للتصور النهائي.

واستعرض مدير إدارة الإعلام عددًا من الضوابط المتعلقة بشركة الكرة، من بينها عدم بيع أو رهن أصول النادي، بما يشمل الأراضي والمنشآت، وعدم تخفيض حصة الزمالك أو تعديل النظام الأساسي أو رأس المال بما يمس حقوقه، فضلًا عن عدم دخول مساهمين جدد أو نقل الأسهم دون موافقة النادي، مع احتفاظه بحق الأولوية.

الزمالك برئاسة حسين لبيب إدارة النادي ماهر غريب فاروق جعفر أعضاء مجلس الإدارة هشام نصر

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