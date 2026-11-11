بشرى لجماهير الزمالك .. عدي الدباغ يقترب من العودة قبل مواجهتي الجونة والأفريقي

اقترب الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الزمالك، من إنهاء فترة غيابه عن الفريق، بعدما قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه العلاجي والتأهيلي، ليصبح على أعتاب العودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مؤخرًا.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك في استعادة خدمات المهاجم الفلسطيني قبل مواجهة الجونة، المقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، حيث يسعى الفريق للاستفادة من جاهزيته في المرحلة المقبلة.

وتتجه خطة الجهاز الفني أيضًا إلى تجهيز الدباغ للحاق بمباراة الأفريقي التونسي يوم 28 نوفمبر، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، في ظل أهمية المواجهة ورغبة الفريق في الاستعانة بجميع عناصره المتاحة.

وكانت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب قد كشفت عن إصابته بجزع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة، وهي الإصابة التي تستلزم فترة علاج تتراوح بين أسبوع و10 أيام، وفقًا لاستجابته للبرنامج التأهيلي الذي يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.