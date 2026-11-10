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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد قرار إيقافه.. رضا عبد العال يعتذر عن خطأ حلقة «البريمو»: خالص العزاء للشعب المصري

رضا عبد العال
رضا عبد العال
محمد بدران

قدم رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق والمحلل الرياضي ببرنامج «البريمو»، اعتذارًا رسميًا عن الخطأ غير المقصود الذي شهدته حلقة البرنامج المذاعة يوم 8 نوفمبر الجاري، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقب قرار قناة TEN إيقافه عن العمل لمدة 10 أيام وإحالته للتحقيق.

وكتب رضا عبد العال: «أتقدم بالاعتذار عن الخطأ غير المقصود الصادر في حلقة البريمو بتاريخ 8 نوفمبر 2026، وأتوجه بخالص العزاء للشعب المصري في حادث قطار العياط، وأسأل المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن برحمة واسعة، وأن تبقى مصر آمنة وسالمة قيادة وشعبًا».

وكانت قناة TEN قد أصدرت ثلاثة قرارات عاجلة بشأن برنامج «البريمو»، على خلفية ما شهدته الحلقة المذاعة يوم 8 نوفمبر، وما تضمنته من أخطاء مهنية استدعت تدخل إدارة القناة.

وقررت القناة إيقاف محمد فاروق، مقدم البرنامج، عن العمل لمدة 10 أيام وإحالته للتحقيق، كما شمل القرار رضا عبد العال، المحلل الرياضي بالبرنامج، بإيقافه للمدة نفسها وإحالته للتحقيق.

كما قررت إدارة القناة إسناد مهمة تقديم حلقات البرنامج إلى إسلام صادق، اعتبارًا من حلقة الليلة، لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق وانتهاء فترة الإيقاف، على أن يستهل الحلقة باعتذار واضح وصريح عما ورد في حلقة 8 نوفمبر.

رضا عبد العال اعتذار ضحايا القطار ايقاف فاروق ورضا

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