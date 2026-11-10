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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

خطوة بخطوة .. طريقة عمل السحلب وفوائده

طريقة عمل السحلب
طريقة عمل السحلب
قسم المرأة

يُعد السحلب من المشروبات التي يفضل الكثير تناولها خلال فصل الشتاء ، ولهذا المشروب فوائد صحية عديدة إلى جانب مذاقه المميز وطريقة تحضيره السهلة ..

وقد كشفت الشيف فاطمة ابو حاتي عن طريقة سهلة وغير مكلفة لتحضير السحلب

المكونات:

2 كوب حليب.
ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.
ملعقتان كبيرتان من السكر وذلك حسب الرغبة.
نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
مكسرات وجوز هند وقرفة للتزيين.

طريقة تحضير السحلب في المنزل :

في البداية ضعي الحليب في إناء على البارد، ثم أضيفي النشا والسكر وقلبي جيدًا حتى يذوب النشا تمامًا.


ارفعي الإناء على نار متوسطة مع التقليب المستمر.


استمري في التقليب حتى يبدأ الخليط في التكاثف ويصبح قوامه كريمي .

أضيفي الفانيليا وماء الزهر، وقلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.
اسكبي السحلب في أكواب التقديم .


زينيه بالقرفة وجوز الهند والمكسرات، وقدميه ساخن .


فوائد تناول السحلب :

مصدر للطاقة : 
يوفر السحلب الكربوهيدرات الموجودة في الحليب والنشا والسكر، ما يساعد على إمداد الجسم بالطاقة، ويمكن أن يكون وجبة خفيفة مناسبة خلال الشتاء، مع الاعتدال في إضافة السكر.

تدفئة الجسم في الشتاء :

يساعد تناول السحلب الساخن على الشعور بالدفء خلال الطقس البارد، كما يوفر الحليب المستخدم في تحضيره البروتين والكالسيوم، اللذين يدعمان وظائف الجسم وصحة العظام والأسنان.

دعم صحة العظام :

يحتوي السحلب المحضر بالحليب على الكالسيوم والفوسفور، وهما من المعادن المهمة للحفاظ على قوة العظام والأسنان، كما اثبتت الدراسات انهما يساهمان في دعم وظائف العضلات والحفاظ على صحة الجسم.

السحلب فوائد السحلب طريقة عمل السحلب انواع السحلب

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