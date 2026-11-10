صلاح عبد الله يدافع عن محمد صلاح بعد اتهامه بالتسبب في إقالة حسام حسن

أبدى الفنان صلاح عبد الله رفضه للأنباء المتداولة بشأن تورط النجم محمد صلاح في قرار إقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر، مشددًا على عدم تصديقه لهذه الرواية، حتى لو صدرت عن قائد المنتخب نفسه.

ونشر صلاح عبد الله تدوينة عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، ضمن فقرة «رأي خاص»، قال فيها: «لو صلاح نفسه قاللي إنه السبب في الإقالة مش هصدقه»، مضيفًا: «على فكرة عمري ما قابلت المو ولا شفته غير في الـTV».

كما كشف الفنان عن موقفه من حسام حسن، مؤكدًا تقديره وحبه له، خاصة أنه التقاه عدة مرات في الماضي، وكتب: «حسام قابلته كتير زمان وباحبه قوي وبدعيله من قلبي ربنا يهديه ويقويه ويتخطى الظروف الصعبة اللي وقع نفسه فيها».

وفي سياق آخر، انتهى صلاح عبد الله من تصوير مشاهده في مسلسل «إعلام وراثة»، الذي يشارك في بطولته بجانب مجموعة من الفنانين، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.