سيف زاهر يدافع عن محمد صلاح: عمره ما عمل لقطة غلط أو خرج عن النص

كشف الإعلامي سيف زاهر عن تفاصيل مكالمة جمعت بين محمد صلاح، قائد منتخب مصر، وعلي ماهر، المدير الفني الجديد للفراعنة، مؤكدًا أن العلاقة بينهما قوية ومميزة، وأن صلاح أبدى سعادته بوجود ماهر على رأس القيادة الفنية للمنتخب.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، إن مكالمة هاتفية جمعت علي ماهر ومحمد صلاح، وشهدت حالة كبيرة من الود والتفاهم والارتياح، إلى جانب تفاؤل كبير بالمرحلة المقبلة.

وتطرق زاهر إلى الجدل المثار بشأن علاقة محمد صلاح بالجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن، موضحًا أن هناك اختلافًا في بعض التوقيتات والقرارات بين اللاعب والمدير الفني، وهو أمر طبيعي في كرة القدم، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني وجود خلافات شخصية.

وأكد أن صلاح يتمتع بثوابت لا تتغير، أبرزها الالتزام والاحترام وعدم الغرور أو السعي وراء المصالح الشخصية، مشيرًا إلى أن شخصًا مقربًا منه تحدث معه بشأن الصورة التي أثارت جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقد البعض أنها تحمل رسالة موجهة للجهاز الفني السابق.

وأضاف أن صلاح نفى تمامًا أن يكون نشر الصورة بقصد الإساءة إلى حسام حسن أو جهازه المعاون، مؤكدًا أنه لم يفعل ذلك من قبل ولن يقدم عليه.

وأوضح زاهر أن محمد صلاح كشف أن الهدف من نشر الصورة كان الرد على المشككين في تجربته مع نادي طرابزون، بعدما تعرض لانتقادات بشأن انتقاله إلى الفريق التركي، واعتبر البعض أن النادي لا يناسب مكانته أو طموحاته.

وأشار إلى أن صلاح يسعى إلى قيادة النادي نحو مستوى مختلف، وإثبات قدرته على تقديم الإضافة، مؤكدًا أن من حقه الدفاع عن تجربته والرد على الانتقادات التي تعرض لها.

واختتم سيف زاهر تصريحاته بالتأكيد على أن محمد صلاح قدم الكثير للكرة المصرية وأسعد الجماهير ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، مطالبًا بعدم نسيان ما قدمه طوال مسيرته بسبب خلاف أو موقف عابر، قائلًا إن الحكم على اللاعب يجب أن يكون من خلال مشواره بالكامل وليس من خلال ما حدث في يوم واحد.