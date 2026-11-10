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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علاء نبيل يكشف كواليس رحيل حسام حسن: محمد صلاح أخطأ في تصرفه

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

أكد علاء نبيل، المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه توقع رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر منذ عامين، مشيرًا إلى وجود خلافات وتوترات بين المدير الفني السابق ومسؤولي اتحاد الكرة.

وقال نبيل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "توقعت قرار رحيل حسام حسن عن منتخب مصر منذ عامين، بسبب تصريح العميد قبل الانتخابات بأنه لا يريد عودة الوجوه القديمة إلى اتحاد الكرة، ومنذ ذلك الوقت بدأت المعركة، وكان هناك شد وجذب".

وأضاف: "كانت هناك حالة تربص بحسام حسن داخل اتحاد الكرة، وفي كل معسكر كانت تُصدَّر الأزمات".

وأوضح أن المدير التنفيذي لاتحاد الكرة تحدث مع إداري منتخب مصر وأبلغه برحيل الجهاز الفني، دون أن يتواصل أي مسؤول من الاتحاد مع حسام حسن أو إبراهيم حسن.

وتطرق علاء نبيل إلى موقف محمد صلاح، قائلًا: "كان يجب على محمد صلاح أن يكون أول من يكتب ويوجه الشكر لحسام وإبراهيم حسن، لكنه نشر صورة مستفزة، وهذا تصرف خاطئ منح البعض فرصة للقيل والقال، وكان عليه الانتباه إلى تصرفاته".

وأعرب نبيل عن تمنياته بالتوفيق لعلي ماهر في مهمته الجديدة، مؤكدًا أهمية قدرته على جمع الجماهير حول المنتخب، مضيفًا أن تدريب المنتخب يمثل نقلة كبيرة في مسيرته، وأن ماهر كان على علم منذ فترة بأنه سيتولى المسؤولية.

وفي سياق آخر، أبدى المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم دهشته من وجود باسم علي ضمن تشكيل الجهاز الفني الجديد، قائلًا إنه كان لا يزال يمارس كرة القدم حتى وقت قريب، كما أشار إلى أنه لم يسمع من قبل عن محمد عبد الكريم، المدرب المساعد.

وأشاد نبيل بحمادة صدقي، ووصفه بالمدرب القدير، كما وجه نصيحة إلى شوقي غريب، بعد توليه منصب المدير الفني للاتحاد، بألا يدخل نفسه في أي مهمة تدريبية جديدة سواء مع المنتخب أو غيره.

واختتم تصريحاته بالحديث عن المنتخب الأولمبي، مؤكدًا أن أمامه مهمة صعبة، وأن نجاح الجيل السابق مع ميكالي لم يكن مصادفة، موضحًا أن 80% من لاعبيه كانوا يشاركون في الدوري الممتاز، على عكس الجيل الحالي الذي لا يشارك منه سوى لاعبين اثنين مع الزمالك، وهما من البدلاء ولا يعتمد عليهما معتمد جمال.

حسام حسن منتخب مصر اخبار الرياضة اتحاد الكرة

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