بقرار وزارى.. سلامة عمار عميدًا للمعهد العالي التكنولوجي للسياحة والفنادق بقنا

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتعيين الأستاذ الدكتور سلامة عمار محمد عمار، عميدًا للمعهد العالي التكنولوجي للسياحة والفنادق بمحافظة قنا.

جاء القرار في إطار الاستعانة بالخبرات الأكاديمية والإدارية لتطوير منظومة التعليم السياحي والفندقي، حيث يُعد الدكتور سلامة عمار من الكوادر الأكاديمية المتخصصة في مجال الدراسات السياحية، إذ يشغل درجة أستاذ الدراسات السياحية، ويمتلك خبرات علمية وإدارية ممتدة من خلال مسيرته بمعاهد إيجوث، إلى جانب خبراته الأكاديمية بجامعة طيبة التكنولوجية.

ويكتسب المعهد العالي التكنولوجي للسياحة والفنادق بمحافظة قنا، أهمية خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به المعهد بقلب إقليم جنوب الصعيد، الذي يضم محافظات الأقصر وقنا وأسوان والبحر الأحمر، وهي من أبرز المناطق السياحية في مصر، وتضم أعدادًا كبيرة من المنشآت الفندقية والقرى السياحية وشركات السياحة.

ويمثل المعهد أحد روافد إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في القطاع السياحي والفندقي، من خلال تقديم تعليم تطبيقي يربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، ويفتح آفاقًا جديدة أمام شباب الصعيد للمنافسة في مجالات الإدارة الفندقية والضيافة.



وشغل الدكتور سلامة عمار، العديد من المواقع التعلينية، من أبرزها رئيس قسم الدراسات السياحية بالمعهد العالي للسياحة والفنادق ايجوث الأقصر، بجانب مسيرة حافلة بالعطاء في معاهد إيجوث، وخبرات أكاديمية متميزة في جامعة طيبة التكنولوجية، جمع خلالها بين البحث العلمي والإدارة والتطبيق السياحي.







