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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبدالجليل: حسام حسن سيعود لتدريب منتخب مصر بعد عامين

حسام حسن
حسام حسن
يارا أمين

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، تخوفه من تأثر حسام حسن نفسيًا بقرار رحيله عن تدريب منتخب مصر، مطالبًا بتكريمه والتراجع عن قرار منعه من الظهور في وسائل الإعلام.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC":

"أخشى على حسام حسن من صدمة رحيله عن منتخب مصر، ولازم يتكلم وما يكتمش جواه، إحنا بشر وكلنا بنغلط، وفي ناس شمتانة في رحيله".

وأضاف: "أناشد بتكريم حسام حسن، وأرجو من خالد عبد العزيز التراجع عن قرار منعه من الظهور في وسائل الإعلام".

وتابع: "منتخب مصر خسر حسام حسن، وأعتقد إنه هيرجع خلال سنتين بالكتير".

وعن تولي علي ماهر القيادة الفنية لمنتخب مصر، قال: "أتمنى نجاح علي ماهر مع منتخب مصر، وما يكررش تجربة الراحل إيهاب جلال، لأنه تولى المسؤولية في نفس الظروف".

واختتم: "محمد عبد الكريم كان من ناشئي الأهلي، وبيعمل مع علي ماهر من 8 سنوات، وهو مخلص جدًا ومتفاهم معاه".

محمد عبدالجليل حسام حسن منتخب مصر برنامج نمبر وان cbc علي ماهر

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