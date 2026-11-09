قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاتصالات يلقي كلمة مصر في الجلسة العامة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي بالدوحة
تمويل أوروبي وألماني بـ 108 ملايين يورو لدعم تخزين الطاقة بالبطاريات داخل مجمع بنبان بأسوان
رفع حد أجور المعلمين لـ15 ألف جنيه خلال عامين وتحسين دخول أساتذة الجامعات.. أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء
هشام يكن يكشف حقيقة هدم البوابة الرئيسية لنادي الزمالك
سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 9 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية
كامل الوزير يعتذر لمصابي حادث قطاري العياط.. ويشدد: لا تهاون مع المتسببين
مدير كونيا سبور: مصطفى محمد لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر حاليًا
كامل الوزير يزور مصابي حادث قطاري العياط ويتوعد المتسببين: لن يفلت أحد من العقاب
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد فلوكس يطلب 100 مليون جنيه للمشاركة في مشهد بمسلسل «عشماوي» مع محمد رمضان

احمد فلوكس ومحمد رمضان
احمد فلوكس ومحمد رمضان
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

علق الفنان أحمد فلوكس على الجدل المثار بشأن مشاركته في مسلسل «عشماوي»، بطولة الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، كاشفًا عن تفاصيل اتصال تلقاه من أحد مسؤولي إنتاج الشركة المنتجة للعمل، لإقناعه بالظهور في أحد المشاهد.

وأوضح أحمد فلوكس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مسؤول الإنتاج تواصل معه مجددًا، رغم ما وصفه بتكرار الأخطاء والإصرار على إقناعه بالمشاركة، مؤكدًا رفضه للأمر بالطريقة المطروحة.

وطالب فلوكس، وفقًا لمنشوره، بأن يكون مقابل ظهوره في المشهد دفع 50 مليون جنيه لضحايا حادث قطار العياط، و50 مليون جنيه أخرى لصندوق إغاثة فلسطين، ليصل إجمالي المبلغ الذي حدده إلى 100 مليون جنيه.

واختتم رسالته بالتأكيد على رغبته في إنهاء الجدل المثار حول مشاركته، قائلًا: «أتمنى تكون رسالتي وضحت المرة دي أكتر.. ويا ريت اللعبة دي تنتهي.. شكرا».

وتعود بداية الأزمة إلى دعوة محمد رمضان لأحمد فلوكس للمشاركة كضيف شرف في مسلسل «عشماوي»، بالتزامن مع تهنئته بخطوبته، إلا أن استخدامه عبارة «كفارة والسجن للجدعان» أثار اعتراض الفنان فاروق فلوكس، والد أحمد، الذي اعتبرها غير مناسبة لتاريخ نجله الفني.

وعلى إثر ذلك، قدم محمد رمضان اعتذارًا إلى فاروق فلوكس، مؤكدًا عدم قصده الإساءة إلى نجله، فيما رد أحمد فلوكس برسالة ودية، شدد خلالها على قوة العلاقة بينهما، قبل أن يعود الجدل مجددًا بعد مطالبته الأخيرة.

أحمد فلوكس عشماوي محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

محمد صلاح

هل تسبب محمد صلاح في رحيل حسام حسن؟.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي نظيره البرازيلي لمناقشة تطوير العلاقات الثنائية وبحث الملفات الدولية

تميم خلاف

سفير مصر في بيروت: التعاون الصحي مع لبنان محور رئيسي بالعلاقات الثنائية

العقيد الركن ماجد النزيلي

سقوط 127 مسلحا بين قتيل وجريح.. القوات اليمنية تشنّ مئات الضربات على الحوثيين

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

المزيد