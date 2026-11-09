أحمد فلوكس يطلب 100 مليون جنيه للمشاركة في مشهد بمسلسل «عشماوي» مع محمد رمضان

علق الفنان أحمد فلوكس على الجدل المثار بشأن مشاركته في مسلسل «عشماوي»، بطولة الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، كاشفًا عن تفاصيل اتصال تلقاه من أحد مسؤولي إنتاج الشركة المنتجة للعمل، لإقناعه بالظهور في أحد المشاهد.

وأوضح أحمد فلوكس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مسؤول الإنتاج تواصل معه مجددًا، رغم ما وصفه بتكرار الأخطاء والإصرار على إقناعه بالمشاركة، مؤكدًا رفضه للأمر بالطريقة المطروحة.

وطالب فلوكس، وفقًا لمنشوره، بأن يكون مقابل ظهوره في المشهد دفع 50 مليون جنيه لضحايا حادث قطار العياط، و50 مليون جنيه أخرى لصندوق إغاثة فلسطين، ليصل إجمالي المبلغ الذي حدده إلى 100 مليون جنيه.

واختتم رسالته بالتأكيد على رغبته في إنهاء الجدل المثار حول مشاركته، قائلًا: «أتمنى تكون رسالتي وضحت المرة دي أكتر.. ويا ريت اللعبة دي تنتهي.. شكرا».

وتعود بداية الأزمة إلى دعوة محمد رمضان لأحمد فلوكس للمشاركة كضيف شرف في مسلسل «عشماوي»، بالتزامن مع تهنئته بخطوبته، إلا أن استخدامه عبارة «كفارة والسجن للجدعان» أثار اعتراض الفنان فاروق فلوكس، والد أحمد، الذي اعتبرها غير مناسبة لتاريخ نجله الفني.

وعلى إثر ذلك، قدم محمد رمضان اعتذارًا إلى فاروق فلوكس، مؤكدًا عدم قصده الإساءة إلى نجله، فيما رد أحمد فلوكس برسالة ودية، شدد خلالها على قوة العلاقة بينهما، قبل أن يعود الجدل مجددًا بعد مطالبته الأخيرة.