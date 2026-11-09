«Godzilla Minus Zero» يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

اعتلى فيلم «Godzilla Minus Zero» صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من عرضه، محققًا إيرادات بلغت 14.5 مليون دولار، ليصبح مرشحًا لتسجيل أعلى افتتاح لفيلم روائي طويل ناطق بلغة أجنبية في السوق الأمريكية منذ عام 2004، حين افتتح فيلم «Hero» بإيرادات بلغت 17.8 مليون دولار.

وبهذه الأرقام، تفوّق الفيلم على افتتاح الجزء السابق «Godzilla Minus One»، الذي انطلق في ديسمبر 2023 بإيرادات بلغت 11.4 مليون دولار في أمريكا الشمالية.

وقد عُرض الفيلم في 3254 دار عرض بأمريكا الشمالية، ونال استقبالًا جماهيريًا لافتًا، إذ حصل على تقييم A في استطلاع CinemaScore، وجاءت إيراداته أعلى من توقعات الموزع. كما حصد نسبة 90% من تقييمات النقاد على موقع Rotten Tomatoes.

ووصف الناقد السينمائي ديفيد روني، الفيلم بأنه تجربة مشوّقة تزخر بمعارك الوحوش العملاقة ومشاهد الحركة.

يقوم ببطولة الفيلم ريونوسوكي كاميكي ومينامي هامابي ومين تاناكا، وتدور أحداثه في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تواجه البلاد هجمات الوحش ثلاثي الرؤوس «جيدورا»، وسط مخاوف من عودة جودزيلا.

يأتي هذا النجاح استكمالًا لمسيرة الجزء الأول «Godzilla Minus One»، الذي جمع 57.1 مليون دولار في أمريكا الشمالية و56.9 مليون دولار في الأسواق الدولية، وأصبح أول فيلم ياباني يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية.