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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب فرنسا يعلن استبعاد كالولو بسبب الإصابة واستدعاء كومبيدي بديلاً له

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
أ ش أ

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين استدعاء لاعب مدافع نادي فولفسبورج الألماني سائل كومبيدي (21 عاماً)، إلى صفوف المنتخب الفرنسي، ليحل محل مدافع يوفنتوس بيير كالولو (26 عاماً) الذي تعرض للإصابة.

ويشغل كومبيدي مركز الظهير، ويلعب حالياً في دوري الدرجة الثانية الألماني، حيث يُعد عنصرا أساسيا في تشكيلة المدرب توبياس ستروبل؛ إذ شارك كأساسي في ثماني مباريات من أصل تسع خاضها منذ بداية الموسم.

وانضم كومبيدي إلى فولفسبورج في صفقة انتقال دائم قادماً من أولمبيك ليون في يناير 2026، وشارك منذ ذلك الحين في 36 مباراة مع الفريق، قدّم خلالها خمس تمريرات حاسمة.

وفي الموسم الماضي، الذي شهد هبوط النادي الألماني إلى دوري الدرجة الثانية، شارك اللاعب في 27 مباراة في مختلف المسابقات.

وسبق لكومبيدي، الذي تدرج في الفئات السنية لنادي لوهافر، أن مثّل المنتخب الفرنسي تحت 21 عاماً في تسع مباريات دولية.

أما كالولو فقد اضطر للانسحاب من قائمة المنتخب للمباريات المقبلة ضد إيطاليا وتركيا، وذلك بسبب تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ اليسرى.

ويخوض منتخب فرنسا مباراتين في فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر 2026 ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية الأولى يوم الخميس المقبل 12 نوفمبر حيث يحل منتخب فرنسا ضيفًا على إيطاليا قبل أن يستضيف تركيا الأحد الموافق 15 نوفمبر.

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لاعب مدافع نادي فولفسبورج الألماني مدافع يوفنتوس بيير كالولو

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