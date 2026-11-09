ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية ويتسائل عن سبب إخفاق استطلاعات الرأي

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نزاهة الانتخابات الأخيرة، متسائلًا عن مدى مصداقية العملية الانتخابية، في ظل ما وصفه بالفارق الكبير بين نتائج استطلاعات الرأي والنتائج الفعلية.

وقال الرئيس الأمريكي - في منشور بثه عبر منصة الخاصة "تروث سوشيال"- "إنه من الصعب تصديق أن الانتخابات جرت بنزاهة"، متسائلًا عن أسباب فشل استطلاعات الرأي في توقع النتائج.

وأشار إلى أن إعلان الأصوات في شكل دفعات كبيرة خلال التصويت المبكر كان كبيرا للغاية، بما جعل الفوز مستحيلًا، على حد تعبيره، بغض النظر عن أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

وأضاف ترامب، أن أجهزة التصويت تمثل العامل الأكثر أهمية في العملية الانتخابية، معتبرًا أنها باتت أكثر تأثيرًا من أصوات الناخبين أنفسهم.