أمين صندوق الزمالك: النادي لم يتحمل أي تكاليف لحفل إطلاق أول ألبوم رسمي

أكد الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن النادي ومجلس إدارته لم يتحملا أي تكاليف مالية خاصة بالحفل الذي أُقيم في أحد الفنادق خلال الساعات الماضية، للإعلان عن إطلاق أول ألبوم رسمي للنادي.

وأوضح المندوه، في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك ، أن خزينة نادي الزمالك لم تتحمل أي نفقات أو مصروفات مالية مقابل تنظيم الحفل.

وأضاف أن الحفل أُقيم بجهود لجنة الاستثمار وتطبيق زملكاوي من أجل زيادة إيرادات النادي، بما يسهم في توفير الموارد المالية اللازمة لسداد جزء من المستحقات المتأخرة على النادي.