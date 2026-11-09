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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار تخطى الـ 54 جنيها.. هل يعود للارتفاع من جديد بعد تراجعه من 56.5 جنيه؟

ارتفاع طفيف لسعر الدولار في بعض البنوك اليوم الاثنين
ارتفاع طفيف لسعر الدولار في بعض البنوك اليوم الاثنين
رانيا أيمن

شهد سعر الدولار اليوم ارتفاعا طفيفا في بعض البنوك، بعد أيام من التراجع، ليتخطى حاجز الـ 54 جنيه للبيع في عدد من البنوك، بينما استمر تراجع الدولار في بنوك أخرى، في تحرك أعاد التساؤل من جديد: هل يعود الدولار للارتفاع من جديد، أم أن ما يحدث مجرد صعود مؤقت قبل أن يكمل رحلة الهبوط؟

ورغم الارتفاع الطفيف الذي سجله الدولار اليوم، إلا أنه لا يزال متراجعا بشكل واضح عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي، عندما وصل إلى 56.5 جنيه، ويوجد تباين في سعر الدولار بالبنوك حيث يختلف سعره من بنك لبنك آخر.

وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك اليوم:

مصرف أبوظبى الإسلامى
شراء: 54.190 جنيه
بيع: 54.290 جنيه

بنك الإسكندرية
شراء: 53.940 جنيه
بيع: 54.040 جنيه

البنك التجاري الدولي CIB
شراء: 53.930 جنيه
بيع: 54.030 جنيه

البنك المصرى الخليجى
شراء: 53.930 جنيه
بيع: 54.030 جنيه

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بنك قناة السويس
شراء: 53.930 جنيه
بيع: 54.030 جنيه

بنك مصر
شراء: 53.930 جنيه
بيع: 54.030 جنيه

البنك الأهلي المصري
شراء: 53.930 جنيه
بيع: 54.030 جنيه

بنك الكويت الوطني NBK
شراء: 53.930 جنيه
بيع: 54.030 جنيه

المصرف العربى الدولى
شراء: 53.930 جنيه
بيع: 54.030 جنيه

المصرف المتحد
شراء: 53.930 جنيه
بيع: 54.030 جنيه

اتش اس بى سى HSBC
شراء: 53.929 جنيه
بيع: 54.031 جنيه

البنك المركزى المصرى
شراء: 53.910 جنيه
بيع: 54.049 جنيه

بنك البركة
شراء: 53.900 جنيه
بيع: 54.000 جنيه

البنك العقاري المصري العربي
شراء: 53.900 جنيه
بيع: 54.000 جنيه

بنك التعمير والإسكان
شراء: 53.900 جنيه
بيع: 54.000 جنيه

كريدى أجريكول
شراء: 53.880 جنيه
بيع: 53.980 جنيه.

الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم أعلى سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

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