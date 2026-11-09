الدولار تخطى الـ 54 جنيها.. هل يعود للارتفاع من جديد بعد تراجعه من 56.5 جنيه؟

شهد سعر الدولار اليوم ارتفاعا طفيفا في بعض البنوك، بعد أيام من التراجع، ليتخطى حاجز الـ 54 جنيه للبيع في عدد من البنوك، بينما استمر تراجع الدولار في بنوك أخرى، في تحرك أعاد التساؤل من جديد: هل يعود الدولار للارتفاع من جديد، أم أن ما يحدث مجرد صعود مؤقت قبل أن يكمل رحلة الهبوط؟

ورغم الارتفاع الطفيف الذي سجله الدولار اليوم، إلا أنه لا يزال متراجعا بشكل واضح عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي، عندما وصل إلى 56.5 جنيه، ويوجد تباين في سعر الدولار بالبنوك حيث يختلف سعره من بنك لبنك آخر.

وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك اليوم:

مصرف أبوظبى الإسلامى

شراء: 54.190 جنيه

بيع: 54.290 جنيه

بنك الإسكندرية

شراء: 53.940 جنيه

بيع: 54.040 جنيه

البنك التجاري الدولي CIB

شراء: 53.930 جنيه

بيع: 54.030 جنيه

البنك المصرى الخليجى

شراء: 53.930 جنيه

بيع: 54.030 جنيه

بنك قناة السويس

شراء: 53.930 جنيه

بيع: 54.030 جنيه

بنك مصر

شراء: 53.930 جنيه

بيع: 54.030 جنيه

البنك الأهلي المصري

شراء: 53.930 جنيه

بيع: 54.030 جنيه

بنك الكويت الوطني NBK

شراء: 53.930 جنيه

بيع: 54.030 جنيه

المصرف العربى الدولى

شراء: 53.930 جنيه

بيع: 54.030 جنيه

المصرف المتحد

شراء: 53.930 جنيه

بيع: 54.030 جنيه

اتش اس بى سى HSBC

شراء: 53.929 جنيه

بيع: 54.031 جنيه

البنك المركزى المصرى

شراء: 53.910 جنيه

بيع: 54.049 جنيه

بنك البركة

شراء: 53.900 جنيه

بيع: 54.000 جنيه

البنك العقاري المصري العربي

شراء: 53.900 جنيه

بيع: 54.000 جنيه

بنك التعمير والإسكان

شراء: 53.900 جنيه

بيع: 54.000 جنيه

كريدى أجريكول

شراء: 53.880 جنيه

بيع: 53.980 جنيه.