الدولار تخطى الـ 54 جنيها.. هل يعود للارتفاع من جديد بعد تراجعه من 56.5 جنيه؟

شهد سعر الدولار اليوم ارتفاعا طفيفا في بعض البنوك، بعد أيام من التراجع، ليتخطى حاجز الـ 54 جنيه للبيع في عدد من البنوك، بينما استمر تراجع الدولار في بنوك أخرى، في تحرك أعاد التساؤل من جديد: هل يعود الدولار للارتفاع من جديد، أم أن ما يحدث مجرد صعود مؤقت قبل أن يكمل رحلة الهبوط؟
ورغم الارتفاع الطفيف الذي سجله الدولار اليوم، إلا أنه لا يزال متراجعا بشكل واضح عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي، عندما وصل إلى 56.5 جنيه، ويوجد تباين في سعر الدولار بالبنوك حيث يختلف سعره من بنك لبنك آخر.
وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك اليوم:
مصرف أبوظبى الإسلامى
شراء: 54.190 جنيه
بيع: 54.290 جنيه
بنك الإسكندرية
شراء: 53.940 جنيه
بيع: 54.040 جنيه
البنك التجاري الدولي CIB
شراء: 53.930 جنيه
بيع: 54.030 جنيه
البنك المصرى الخليجى
شراء: 53.930 جنيه
بيع: 54.030 جنيه
بنك قناة السويس
شراء: 53.930 جنيه
بيع: 54.030 جنيه
بنك مصر
شراء: 53.930 جنيه
بيع: 54.030 جنيه
البنك الأهلي المصري
شراء: 53.930 جنيه
بيع: 54.030 جنيه
بنك الكويت الوطني NBK
شراء: 53.930 جنيه
بيع: 54.030 جنيه
المصرف العربى الدولى
شراء: 53.930 جنيه
بيع: 54.030 جنيه
المصرف المتحد
شراء: 53.930 جنيه
بيع: 54.030 جنيه
اتش اس بى سى HSBC
شراء: 53.929 جنيه
بيع: 54.031 جنيه
البنك المركزى المصرى
شراء: 53.910 جنيه
بيع: 54.049 جنيه
بنك البركة
شراء: 53.900 جنيه
بيع: 54.000 جنيه
البنك العقاري المصري العربي
شراء: 53.900 جنيه
بيع: 54.000 جنيه
بنك التعمير والإسكان
شراء: 53.900 جنيه
بيع: 54.000 جنيه
كريدى أجريكول
شراء: 53.880 جنيه
بيع: 53.980 جنيه.