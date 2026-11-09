وصل لـ 53 جنيها.. تراجع الدولار في البنوك اليوم

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026 في البنوك ووصل في بعض البنوك إلى 53.87جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي

جاء سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بنحو 54.14 جنيه للشراء 54.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

حقق سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 54.06 جنيه للشراء 54.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- 54.17 جنيه للشراء.

- 54.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 54.1 جنيه للشراء 54.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

- 53.87 جنيه للشراء.

- 53.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

- 54.04 جنيه للشراء.

- 54.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى

- 54.02 جنيه للشراء.

- 54.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

- 54.11 جنيه للشراء.

- 54.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 54.16 جنيه للشراء.

- 54.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول

- 54.12 جنيه للشراء.

- 54.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

- 54.00 جنيه للشراء.

- 54.10 جنيه للبيع.