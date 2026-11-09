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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يرتفع 1.4% ويتخطى 4120 دولارا للأوقية مع تراجع أسعار النفط وضعف الدولار

الذهب يرتفع 1.4% ويتخطى 4120 دولارا للأوقية مع تراجع أسعار النفط وضعف الدولار
الذهب يرتفع 1.4% ويتخطى 4120 دولارا للأوقية مع تراجع أسعار النفط وضعف الدولار
أ ش أ

 ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع أسعار النفط وضعف الدولار الأمريكي، وسط انحسار المخاوف التضخمية، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة وإشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 4123.46 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.4% إلى 4132.70 دولار، بعدما حقق المعدن النفيس مكاسب بنحو 5% خلال الأسبوع الماضي.

وجاء ارتفاع الذهب مع تراجع أسعار النفط عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه من المستبعد للغاية إصدار أوامر بشن هجمات جديدة على إيران، في ظل استمرار المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع، مما خفف المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في إمدادات النفط.

ويؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تخفيف الضغوط التضخمية وتقليص التوقعات باستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بما يخفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى شركة "كيه سي إم تريد"، إن النبرة الأكثر تصالحية لترامب تجاه إيران تساعد في الحد من ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يخفف بدوره بعض الضغوط التضخمية التي كانت تؤثر سلبا على المعدن، إلى جانب تراجع محدود في قيمة الدولار.

وتراجع الدولار الأمريكي، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وفي سياق متصل، تسارع نمو الوظائف الأمريكية خلال أكتوبر، وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%، مما عزز التوقعات باستمرار مرونة سوق العمل، وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مسار رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، ارتفعت احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر إلى 81%، مقارنة بـ71% قبل صدور بيانات الوظائف.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي غدا الثلاثاء، ومؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة، لتقييم توجهات السياسة النقدية الأمريكية بصورة أكبر.

وحذر ووترر من أن أي قراءات مرتفعة للتضخم قد تعزز الدولار وترفع احتمالات زيادة أسعار الفائدة في ديسمبر، وهو ما قد يعيد الذهب سريعا إلى الضغوط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.5% إلى 53.15 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1.3% إلى 1553.23 دولار، فيما زاد البلاديوم بنسبة 2.1% إلى 1045.11 دولار للأوقية.

ارتفعت أسعار الذهب تراجع أسعار النفط ضعف الدولار الأمريكي مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي

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