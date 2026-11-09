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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد رياضي يكشف حقيقة رسائل محمد صلاح بعد أزمة حسام حسن

حسام حسن ومحمد صلاح
حسام حسن ومحمد صلاح
البهى عمرو

أكد أحمد أشرف، الناقد الرياضي، أن الصورة التي نشرها محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عقب تألقه في مباراة فريقه ترابزون سبور، لا تحمل أي دلالات سلبية، موضحًا أن الجدل الذي أثير حولها يرجع إلى توقيت نشرها، وليس إلى محتواها.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن محمد صلاح قدم مباراة كبيرة، بعدما نجح في تسجيل وصناعة الأهداف، واحتفل بالانتصار الذي حققه فريقه، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاحتفالات معتادة بين لاعبي كرة القدم في أوروبا، ولا تمثل أي مشكلة في حد ذاتها.

وأضاف أن توقيت نشر الصورة، عقب الأزمة المتعلقة بالجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، هو ما دفع البعض إلى تفسيرها بصورة مختلفة، خاصة مع تداول اسم محمد صلاح ضمن الحديث عن أسباب الأزمة.

وشدد  على أن محمد صلاح ليس له علاقة بالأزمة التي شهدتها الفترة الماضية، مؤكدًا أن الخلافات لم تكن فنية داخل الملعب، وإنما ارتبطت بأمور شخصية أثرت على المشهد بصورة عامة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر قدم عملًا مميزًا وحقق إنجازًا كبيرًا في كأس العالم، لكنه يرى أن الأمور الشخصية طغت على المشهد خلال الفترة الأخيرة.

محمد صلاح حسام حسن منتخب مصر

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