الكلام ده عيب.. بركات يرد على اتهامات تدخل محمد صلاح في شئون المنتخب

دافع محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، رافضًا الاتهامات الموجهة إليه بالتدخل في القرارات الفنية والإدارية داخل المنتخب.

وقال بركات، خلال تصريحات تلفزيونية: «أنا اتعاملت مع محمد صلاح وأقدر أقول إن دماغه مش كده خالص، ومبيتحكمش في أي حاجة، ولما بيتدخل بيبقى لمصلحة المنتخب».

وأضاف: «محمد صلاح مش عاوز حاجة غير إن المنتخب يبقى كويس والأجواء اللي حواليه تبقى كويسة، وأنا لما كنت شغال مدير المنتخب مكانش بيتدخل في أي حاجة، ومعترضش على تعيين حسام حسن ولا أي حاجة خالص».

واختتم بركات تصريحاته قائلًا: «عيب الكلام ده يتقال في حجم نجم كبير مقفل اللعبة زي محمد صلاح، لأنه مش هيقلل من نفسه».