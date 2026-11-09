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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قمة محتملة لترامب وبوتين وبينج في الصين خلال أيام

بوتين وشيووترامب
بوتين وشيووترامب
محمد على

تستمر مساعي عقد قمة ثلاثية بين قادة أكبر دول العالم وأقواها، في محاولة لتخفيف التوترات الدولية .

وتدور المساعي حول لقاء يجمعوبين قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين. 

وأكدت الحكومة الصينية استمرار الاتصالات مع الأطراف المعنية بشأن إمكانية لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج.

وقالت صحف أمريكية، أنه يجري تقييم اجتماع الزعماء الثلاثة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) المقررة في مدينة شنتشن الصينية بين 18 و19 نوفمبر. 

ولم تُعلن الأطراف حتى الآن موعداً أو شكلاً أو جدول أعمال للقاء.


وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في مؤتمر صحفي عقدته في بكين في 4 نوفمبر ، إن بلادها على تواصل مع الأطراف المعنية بشأن إمكانية عقد لقاء بين رؤساء الدول الثلاثة.

 وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد أشار سابقاً إلى أن جهوداً تُبذل لجمع القادة الثلاثة.


وربما سيعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المحتملة إلى الصين في بحث مسألة ضبط الأسلحة النووية مع بوتين وشي جين بينج. 

و تشير تقارير إلى أن روسيا تركز على طرح الحرب في أوكرانيا ضمن أي قمة محتملة. 

ويرى مراقبون أن اختلاف أولويات الدول الثلاث يزيد من الغموض حول نطاق القمة وأهدافها.

يُتوقع أن تكون الحرب الروسية الأوكرانية من أبرز بنود أي قمة ثلاثية. وقال دانيي راسل، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية،  إن مثل هذا اللقاء قد يحقق لروسيا مكسباً دبلوماسياً. 

أما مدير برنامج الصين في مركز ستيمسون، سون يون، فرأى أن موسكو قد تستخدم الاجتماع لتقريب واشنطن وبكين من موقفها بشأن أوكرانيا. 

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية الحكومة الصينية بينج الكرملين الحرب الروسية الأوكرانية

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