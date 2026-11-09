ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أوكرانيا ستخرج من الحرب مع روسيا بحدود مختلفة عما كانت عليه قبل اندلاع الصراع، معرباً عن اعتقاده بأن الحرب ستنتهي قريباً، وأن واشنطن تقترب من التوصل إلى اتفاق لإنهائها، دون الكشف عن تفاصيل التنازلات الإقليمية المحتملة.

وأوضح ترامب، خلال مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس نيوز»، اليوم، أنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف، قائلاً: «أعتقد أننا سننجز ذلك، وأعتقد أنه سيحدث، وسينتهي بهم الأمر بشكل مختلف قليلاً».

وألقى الرئيس الأمريكي باللوم على التوترات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبراً أنها أسهمت في تعقيد المفاوضات وإطالة أمد الحرب.

وقال ترامب إن الحرب ستنتهي قريباً، والسبب الوحيد لانتهائها هو أنا، في إشارة إلى الدور الذي يقول إن إدارته تلعبه في جهود إنهاء الصراع.

ترامب يدافع عن سياسته تجاه روسيا

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان بوتين يتعمد إطالة المفاوضات، رفض ترامب هذا الطرح، ودافع عن سجل إدارته في التعامل مع موسكو، قائلاً: «لم يكن هناك أحد أكثر صرامة مع روسيا مني»، مشيراً إلى العقوبات والإجراءات التجارية التي اتخذتها واشنطن.

كما دافع عن قراره السماح بتصدير النفط الروسي، رغم الانتقادات التي اعتبرت أن هذه الخطوة قد تخفف الضغوط الاقتصادية على موسكو.

وفيما يتعلق بالدعم العسكري لأوكرانيا، قال ترامب إن الولايات المتحدة لا تزال توفر الأسلحة لكييف، لكن الدول الأوروبية هي التي تشتريها من واشنطن بالسعر الكامل، موضحاً: «أعطيها لأوروبا، وأبيعها بالسعر الكامل، وهم يدفعون لنا».

موقف غامض بشأن قيود ستارلينك في أوكرانيا

وتطرق ترامب إلى التقارير المتعلقة بتقييد وصول أوكرانيا إلى نظام «ستارلينك» للأقمار الصناعية التابع لرجل الأعمال إيلون ماسك، قائلاً إنه لا يعرف الجهة المسؤولة عن قرار التقييد.

وأضاف: «لا أستطيع أن أخبرك من رفض ذلك، أستطيع أن أخبرك أنه في النهاية أعاد الموافقة عليه، وهكذا حصلوا عليه».

وأكد ترامب أنه لم يرَ دليلاً على تعمد خفض سرعات نظام ستارلينك في أوكرانيا.