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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: لا مبرر لتصعيد الحرب على إيران في الوقت الراهن

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات لشبكة «سي بي إس»، إنه لا يرى أي سبب يدفع الولايات المتحدة إلى تصعيد الحرب على إيران في الوقت الراهن، مؤكداً أن طهران لم تحقق أي مكاسب من الحرب.

وأضاف ترامب أن واشنطن لم ترصد حتى الآن نقل إيران موادها النووية إلى مواقع أخرى، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعرف بدقة ما يحدث في موقع «جبل الفأس» النووي الإيراني، وأن الموقع لا يشهد أي أنشطة في الوقت الحالي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قادرة على تدمير الجسور في إيران، محذراً من أن إعادة بنائها قد يستغرق سنوات، في تصريحات تعكس استمرار التهديدات الأمريكية ضد طهران.

وأضاف ترامب أن الضربات الأمريكية على إيران أنقذت الشرق الأوسط وإسرائيل، معتبراً أن واشنطن حققت الانتصار في الحربين ضد إيران وفنزويلا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة الحرب على إيران موقع «جبل الفأس إيران

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