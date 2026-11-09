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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يصرف النظر مؤقتًا عن ضم محمد عبد المنعم

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم
رباب الهواري

كشف مصدر خاص عن تطورات جديدة بشأن موقف النادي الأهلي من التعاقد مجددًا مع مدافعه السابق محمد عبد المنعم، المحترف حاليًا ضمن صفوف فريق نيس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في تدعيم الخط الخلفي بعناصر مميزة استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي قررت صرف النظر بشكل مؤقت عن استكمال المفاوضات الخاصة باستعادة محمد عبد المنعم، بعدما اصطدمت رغبة النادي بتمسك اللاعب باستكمال رحلته الاحترافية في الملاعب الأوروبية، وعدم وجود نية لديه للعودة إلى الدوري المصري خلال المرحلة الحالية.

وأوضح المصدر أن مسؤولي القلعة الحمراء كانوا يرغبون في إعادة المدافع الدولي إلى صفوف الفريق، نظرًا للإمكانيات الفنية التي يمتلكها والخبرات التي اكتسبها خلال تجربته الاحترافية، فضلًا عن معرفته السابقة بأجواء النادي الأهلي وقدرته على تقديم الإضافة المطلوبة لخط الدفاع.

وأشار إلى أن موقف اللاعب كان العامل الأساسي وراء تجميد المفاوضات في الوقت الحالي، خاصة أن الإدارة لا ترغب في الدخول في مفاوضات طويلة دون وجود رغبة واضحة من جانب محمد عبد المنعم في العودة إلى الفريق.

مستقبل محمد عبد المنعم مع الأهلي

وأضاف المصدر أن ملف عودة مدافع نيس الفرنسي إلى الأهلي لم يُغلق بصورة نهائية، لكنه سيظل مرتبطًا بتطورات موقف اللاعب ورغبته في استكمال مشواره الاحترافي خارج مصر، إلى جانب إمكانية حدوث تغييرات في حساباته خلال الفترة المقبلة.

وتواصل إدارة الأهلي دراسة عدد من الخيارات المتاحة لتدعيم مركز قلب الدفاع، في إطار خطة النادي لتوفير عناصر قوية قادرة على المنافسة في البطولات المحلية والقارية.

ويبقى محمد عبد المنعم أحد الأسماء المطروحة نظريًا للعودة إلى القلعة الحمراء، حال تغير موقفه من الاحتراف الأوروبي، خاصة في ظل العلاقة القوية التي تربطه بالنادي وجماهيره، لكن القرار النهائي سيظل مرهونًا برغبة اللاعب والظروف المناسبة لإتمام الصفقة

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