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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب الزمالك السابق: عدم انضمام شلاطة للمنتخب؟.. كان فين قبل مباراة الأهلي؟

مودي شلاطة
مودي شلاطة
رباب الهواري

علق محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، على عدم انضمام مودي شلاطة، لاعب فريق القناة، إلى قائمة منتخب مصر التي أعلنها المدير الفني الجديد علي ماهر، كما أشاد بالموسم المميز الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح مع طرابزون سبور في الدوري التركي.


وقال محمد إبراهيم، في تصريحات خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «محمد صلاح فخر للعرب، اختار دوريًا غير متوقع تمامًا، وأصبح هداف الدوري التركي، ويقدم موسمًا ولا أروع، ومن أفضل المواسم في مسيرته».


وأضاف: «محمود ممدوح لاعب رائع منذ أن كان في حرس الحدود، وكان يحتاج إلى الاستمرارية من أجل التألق، وتواجده في قائمة المنتخب طبيعي جدًا، لأنه هداف الدوري».


وتطرق لاعب الزمالك السابق إلى عدم انضمام مودي شلاطة لصفوف المنتخب، قائلًا: «بالنسبة لشلاطة، كان فين قبل مباراة الأهلي؟ لم يكن أحد يعرفه، ولا يمكن أن ينضم للمنتخب بسبب مباراة واحدة، فلا بد من الاستمرارية. لكي ينضم للمنتخب، هل سأستبعد عمر مرموش أو تريزيجيه أو إبراهيم عادل؟ هو لاعب سوبر، لكن الموجودين في مركزه سوبر ستار، ودوره سيأتي إذا واصل التألق».


وعن الزمالك، قال: «الزمالك قادر دائمًا، لأن اللاعب رقم واحد في الفريق غير موقوف، وهو الجمهور. طالما أن الجماهير موجودة في المدرجات، فالزمالك قادر على الوصول بعيدًا في البطولات، لكنه يعاني من قلة عدد اللاعبين في القائمة مقارنة بالبطولات التي يشارك فيها».


وأوضح أن «الزمالك يمتلك أفضل جهاز فني في أفريقيا، عمل في ظروف صعبة للغاية، ونجح في التتويج بلقب الدوري الغائب، إلى جانب منافسته على البطولة هذا الموسم. الجهاز الفني يمتلك شخصية قوية جدًا، تحبه ولا تخاف منه، ويطبق مبدأ العدل في كرة القدم».


واختتم تصريحاته قائلًا: «الزمالك يمتلك مدير كرة قويًا للغاية، فلا تخرج أي معلومة من غرفة الملابس، على عكس ما كان يحدث في سنوات سابقة».

مودي شلاطة منتخب مصر علي ماهر الاهلي اخبار الرياضة

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