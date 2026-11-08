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ضربة موجعة لعموتة قبل مواجهة بيراميدز.. نجم الأهلي خارج الحسابات 3 أسابيع | خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربة موجعة لعموتة قبل مواجهة بيراميدز.. نجم الأهلي خارج الحسابات 3 أسابيع | خاص

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، ضربة جديدة بعد الكشف عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق، ومدة غيابه عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، أن نتائج أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها كوكا، بسبب شكواه من آلام أسفل الظهر، أكدت حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة 3 أسابيع، قبل العودة تدريجيًا إلى التدريبات الجماعية.

وكان لاعب وسط الأهلي قد تعرض للإصابة خلال عمليات الإحماء التي سبقت مواجهة المقاولون العرب، ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس عاصمة مصر، ليغيب عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية، ويخضع للفحوصات الطبية لتحديد طبيعة الإصابة ومدة التعافي منها.

غموض حول موقف كوكا من مواجهة بيراميدز

وأوضح المصدر أن كوكا عانى من آلام في منطقة أسفل الظهر، وحصل على راحة سلبية ضمن الإجراءات الطبية المتبعة للتعامل مع الإصابة، على أن يبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي بالتزامن مع استئناف الأهلي تدريباته الجماعية، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 4 أيام.

وأشار إلى أن فرص لحاق اللاعب بمواجهة بيراميدز، المحدد لها يوم 23 نوفمبر الجاري، تبدو صعبة للغاية، في ظل احتياجه إلى 3 أسابيع من العلاج والتأهيل، ثم العودة التدريجية للمشاركة في المران الجماعي، قبل استعادة الجاهزية الفنية والبدنية الكاملة.

موقف أقطاي عبد الله من تدريبات الأهلي

وفي سياق آخر، أكد المصدر جاهزية باقي لاعبي الأهلي، ومن بينهم أقطاي عبد الله، للانتظام في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، عقب انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق بعد مواجهة السكة الحديد.

وكان الأهلي قد حصل على راحة سلبية لمدة 4 أيام، عقب تحقيق الفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ونجح الفريق الأحمر بهذا الانتصار في حجز مقعده بدور الـ16، ليبدأ بعدها فترة الاستعداد للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

النادي الأهلي الأهلي الحسين عموتة

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