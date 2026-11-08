حادث قطار العياط .. ننشر أسماء المصابين في مستشفيي الواسطة وأطفيح المركزي

ننشر أسماء مصابي حادث قطاري العياط؛ بعدما أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين إلى 88، ووفاة 4 ركاب نتيجة الحادث.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

أسماء وحالة مصابي قطار العياط في مستشفى الواسطى

1. فاطمة أحمد الصعير – 50 عاماً – اشتباه كسر بعظام الحوض.

2. محمد محمود إبراهيم – 64 عاماً – كدمة بالرأس.

3. عمرو محمد عبدالعزيز – 37 عاماً – جرح بفروة الرأس.

4. كمال عيد محمد – 57 عاماً – كسر بالساق اليمنى.

5. فرج سعد فرج – 54 عاماً – كدمات بالضلوع.

6. هاني أبوالنور عبدالتواب – 45 عاماً – كدمة بالصدر.

7. سعاد علي سيد – 56 عاماً – كسر مغلق.

8. جمعة محمد محمد – 49 عاماً – كدمات وسحجات متفرقة.

9. شعبان جمال عبدالعزيز – 39 عاماً – كدمات بالضلوع.

10. حليمة محمد عدوى – 55 عاماً – كدمة بالضلوع.

11. أحمد سامي فتحي – 24 عاماً – كدمات وسحجات متفرقة.

12. شعبان فؤاد عبدالحليم – 37 عاماً – كسر بالفقرات.

13. ريناد شعبان فؤاد – 12 عاماً – كدمات وسحجات متفرقة.

14. هشام شعبان فؤاد – 8 سنوات – كدمات وسحجات متفرقة.

15. فؤاد هشام فؤاد – 10 سنوات – كدمات وسحجات متفرقة.

16. يوسف أحمد خلف – 32 عاماً – قطع بالوجه.

17. عبدالمعز السر علي تمساح – 10 سنوات – كسر بالساق اليسرى.

18. نادي عبداللطيف محمد – 60 عاماً – كدمات وسحجات متفرقة.

19. فتحي عبدالرحمن محمد – 80 عاماً – كدمات وسحجات متفرقة.

20. محمد إبراهيم عمار – 45 عاماً – كدمات وسحجات متفرقة.

21. فوزية سعيد كامل – 54 عاماً – كدمات وسحجات متفرقة.

22. عاطف قرني كامل – 60 عاماً – كدمات وسحجات متفرقة.

23. شيماء سامي قرني – 22 عاماً – كدمات وسحجات متفرقة.

24. منى رفعت عيسى – 50 عاماً – كدمات وسحجات متفرقة.

25. عزة يوسف عبدالرحمن – 40 عاماً – كدمات وسحجات متفرقة.

26. حسام حسن قرني – 12 عاماً – كدمات وسحجات متفرقة.

27. عادل عبداللطيف محمد – 60 عاماً – كدمات وسحجات متفرقة.

28. محمد جابر حسن – 52 عاماً – كدمات وسحجات متفرقة.

29. طه عبدالغني سيد – 56 عاماً – كدمات وسحجات متفرقة.

30. شهد محمد رفعت – 21 عاماً – كدمات وسحجات متفرقة.

31. مكة محمد عبدالله – 9 أشهر – كدمات وسحجات متفرقة.



أسماء وحالة مصابي قطار العياط في مستشفى أطفيح المركزي



1. محمد أحمد جعفر – 22 عاماً – كسر بالفقرات القطنية.

2. سلوى محمد أحمد الصغير – 57 عاماً – كدمات وسحجات متفرقة.

3. عبداللطيف سيد جمعة – 26 عاماً – كدمات وسحجات متفرقة.

4. كريمة محمد أحمد الصغير – 65 عاماً – كسر بالركبة.

5. عادل علاء محمد – 20 عاماً – جرح قطعي بالرأس واشتباه كسر بالقدم اليمنى.

6. إسلام سلامة البطل – 26 عاماً – جرح قطعي بالرأس وسحجات وكدمات.

ومن جهته، تابع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار عن كثب التداعيات الصحية لحادث انقلاب عدد من عربات قطار الركاب، الذي وقع على طريق «القاهرة – أسوان» الزراعي أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة، وكلف نائبه الدكتور عمرو قنديل بزيارة المصابين في المستشفيات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية لهم.

ووجّه الوزير برفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة وبني سويف، وتقديم كل أشكال الدعم الطبي والإسعافي اللازم للمصابين.

ووفقًا لأحدث البيانات، شاركت 72 سيارة إسعاف في عمليات النقل والإخلاء، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 88 مصابًا، تم نقل 49 منهم إلى مستشفى الواسطى، و29 إلى مستشفى العياط، و10 مصابين في مستشفى أطفيح، بالإضافة إلى 4 جثامين منهم 2 مستشفى الواسطى، وجثمان في أطفيح، واخر في موقع الحادث .

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الصحية للمصابين، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم، متقدمة بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.