حزب الجبهة الوطنية يعلن دعمًا عاجلًا لأسر ضحايا حادث قطار العياط: 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و50 ألفًا للمصاب

ببالغ الحزن والأسى، تابع حزب الجبهة الوطنية حادث قطار العياط الأليم، الذي شهدته محافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

ويتقدم الحزب بخالص التعازي إلى أسر الضحايا وذويهم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وتنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، يعلن الحزب تضامنه الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، وتقديم دعم فوري بواقع 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و50 ألف جنيه لكل مصاب، إلى جانب توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما يثمّن الحزب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمصابين والمتوفين وذويهم.