مهلة جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء.. آخر موعد للتقديم والحالات المحظورة

تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة تفاصيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، خاصة بعد قرار الحكومة مد فترة تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026.

وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026، يستمر تلقي طلبات التصالح حتى 5 مايو 2027، وهو ما يتيح للمواطنين فترة إضافية للتقدم بطلبات تقنين الأوضاع في الحالات التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها.

الحالات التي يسمح القانون بالتصالح عليها

حدد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 عددًا من المخالفات التي يجوز تقنين أوضاعها، وفقًا للشروط والضوابط المحددة، وتشمل تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق.

كما أجاز القانون التصالح في بعض المخالفات بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة حال الموافقة على طلب تقنين وضع اليد، فضلًا عن بعض حالات تغيير استخدام العقارات والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفقًا للشروط القانونية.

4 حالات يحظر فيها التصالح

في المقابل، حدد القانون عددًا من الحالات التي لا يجوز التصالح عليها، وتشمل الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمباني، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، بالإضافة إلى تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».