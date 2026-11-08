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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الصحة: فحص 62 مليون مواطن واكتشاف 4 ملايين مصاب بفيروس سي

وزير الصحة
وزير الصحة
محمد البدوي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نجاح الدولة المصرية في إجراء المسح الطبي لأكثر من 62 مليون مواطن، ضمن جهود القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي «سي»، واكتشاف نحو 4 ملايين مواطن مصاب وتوفير العلاج لهم.

حملات المسح الشامل وتوفير العلاج

وأوضح الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الطبي الثالث للقوات المسلحة، أن مصر نجحت في تحويل حلم القضاء على فيروس سي إلى واقع ملموس، من خلال تنفيذ حملات المسح الشامل وتوفير العلاج وتوطين صناعة الأدوية محليًا.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في انتقال مصر من واحدة من أعلى دول العالم في معدلات الإصابة بالفيروس إلى الحصول على الإشهاد الذهبي من منظمة الصحة العالمية، والذي تسلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2023، في إنجاز حظي بإشادات دولية واسعة.

فيروس الالتهاب الكبدي خالد عبدالغفار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة السيسي

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